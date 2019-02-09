Многие в российской «элите» задаются вопросом: «А зачем нам нужен Путин?» — Андрей Пионтковский

Политика

11—12 февраля 2015 года в Минске прошли тяжелейшие переговоры лидеров Украины, Германии, Франции и России о поиске путей деэскалации войны на Донбассе. Согласование документа, получившего название «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (они были подписаны 5 сентября 2014 года), длилось 16 часов. Позже президент Франции Франсуа Олланд отмечал в своих мемуарах: «Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это показало, что российские войска на востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки».

«Минск-2» включает 13 пунктов, в том числе: незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины; отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния; местные выборы на оккупированных территориях, причем в соответствии с украинским законодательством; освобождение и обмен пленными по принципу «всех на всех»; восстановление полного контроля над нашей государственной границей; вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины, разоружение всех незаконных групп и т. д.

Подписи под документом поставили второй президент Украины Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ по урегулированию ситуации в Украине Хайди Тальявини, тогдашний посол России в Украине Михаил Зурабов, главари «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Плотницкий — без указания должностей.

«Минск-2» поддержали Совбез ООН, Европарламент, Еврокомисия, ЕС, ПАСЕ, лидеры многих стран. Но, увы, говорить о его выполнении вообще не приходится. Хотя стороны периодически договариваются о перемириях («хлебном», «рождественском», «пасхальном», «школьном» и пр.), продолжаются ежедневные обстрелы, представители непризнанных «республик» всячески тормозят обмены пленными (последний был в декабре 2017 года), под кураторством россиян в ноябре 2018 года в «Л/ДНР» прошли фейковые «выборы» кремлевских марионеток.

О реализации «Минска-2», а также о судьбе путинского режима и российских элит «ФАКТЫ» поговорили с Андреем Пионтковским — публицистом и политологом, который в январе 2016 года вынужден был покинуть Россию под угрозой уголовного преследования.

— Андрей Андреевич, каковы перспективы выполнения «Минска-2», на ваш взгляд?

— Могу повторить практически те же слова, что говорил ровно четыре года назад, когда были заключены эти соглашения. В них есть один положительный момент — установление линии разграничения и прекращение огня. Все остальное — вывод российских военнослужащих и так называемых добровольцев, возвращение Украине контроля участка границы — из области ненаучной фантастики. У Кремля не было и нет ни малейшего намерения выполнять эти договоренности.

Если говорить о будущем «Минска-2», то единственная более-менее реальная перспектива — добиться с помощью миротворческих сил прекращения огня (ведь сообщения об убитых и раненых мы читаем в новостях ежедневно). На такое наследие Минских соглашений еще можно рассчитывать. Увы, больше не на что.

Ни к какому серьезному политическому разрешению конфликта эти соглашения привести не могут, потому что позиция сторон непримиримая. Россия хочет того же, чего Российская империя добивалась последние триста с лишним лет. Это уничтожение суверенитета государства Украина и отказ украинского народа от своей исторической идентичности. Но подавляющее большинство граждан Украины, включая тех, кто говорит на русском языке и этнических русских, с этим, разумеется, не согласны.

— Кум Путина Виктор Медведчук на днях предложил создать в составе Украины автономный регион Донбасс. Чтобы там были собственное правительство, парламент и прочие структуры, для чего, мол, необходимо внести изменения в Конституцию Украины. Он заверяет, что его предложение «полностью вписывается в содержание Минских договоренностей и не противоречит законодательству».

— «Вернуть» Украине Донбасс на российских условиях — это один из способов разрушения украинского государства. Медведчук — гауляйтер Путина в Украине, транслирующий его волю. Предложение Медведчука — это путинская интерпретация Минских соглашений.

Донбасс будет возвращен Украине после падения путинского режима. В исторической перспективе это неизбежно. Но когда это произойдет — через три месяца или через три года, — никто точно предсказать не может.

— А Крым?

— То же самое и Крым. Какая, собственно, разница? Одна из ошибок — это разделение вопросов возвращения Донбасса и Крыма. Это неправильно, потому что это две части оккупированной украинской территории.

Почему Кремлю удалось их захватить? Потому что весной 2014 года в Украине не было армии. Сейчас ваша армия способна предотвратить дальнейшую агрессию. Но в то же время понятно, что Украина не может военным путем вернуть эти территории. Для этого надо будет победить вторую по мощи военную машину в мире. Поэтому реальная задача (и с ней справляются ВСУ и украинское общество) — не допустить дальнейшего расширения агрессии. А политическое решение о возврате захваченного может быть достигнуто после падения стратегически недееспособного путинского режима.

Войну, понимаемую как перестрелки на линии разграничения сторон на Донбассе, можно при условии серьезного политического давления Запада на Москву закончить довольно быстро. Но большая война, приведшая к аннексии значительной части территории Украины, закончится, еще раз повторю, только с падением путинского режима.

Цель Путина — уничтожение украинского государства — остается неизменной. Методы решения этой задачи могут меняться. Что мы и видели за прошедшие годы.

Изначально он надеялся превратить навязанный им конфликт в этнический, то есть чтобы русские граждане Украины противостояли государству. Он же открыто объявил о проекте «Новороссия», куда должны были войти восемь областей и Крым. Но этот план провалился, став самым тяжелым политическим и, я сказал бы даже, метафизическим поражением Кремля. Подавляющее большинство русского населения в Украине осталось верным своему государству и его европейскому выбору. Русские граждане Украины с оружием в руках защищают свою страну. Поэтому Кремлю удалось создать только какой-то огрызок «Новороссии» — бандитскую Лугандонию.

Тогда родился второй план. Кремль вдруг заявил, что теперь нет более рьяного сторонника единства Украины и ее территориальной целостности, чем Россия. Мол, они двумя руками за «возвращение» Донбасса в Украину, но при сохранении там в качестве номинальных руководителей своих марионеток, что было бы внедрением в политическое тело Украины раковой криминальной опухоли. Этот план тоже провалился.

Что касается масштабной военной операции по оккупации всей территории Украины, думаю, в Москве понимают, что украинская армия сегодня достаточно сильна, она получает от Запада серьезное летальное оборонительное оружие и способна нанести агрессору серьезный ущерб.

К тому же во всех этих стратегических раскладах есть очень важный внутрироссийский фактор: война в Украине не пользуется популярностью среди россиян. Если их удалось кратковременно обмануть операцией «Крымнаш», то дальнейшее расширение агрессии против Украины отторгалось общественным мнением с самого начала.

И третья причина. Такая акция Москвы вызовет очень жесткую реакцию Запада.

Поэтому пока Путин сохраняет рациональность и не совсем сошел с ума, думаю, он не пойдет на крупномасштабные военные действия. Тем более что сейчас он предпочитает подождать результатов выборов. Может, удастся в Украине привести к власти тех, кто будет следовать советам господина Медведчука. Так что до окончания избирательного цикла какая-нибудь крупная военная провокация со стороны Москвы маловероятна.

— Как может сложиться участь Беларуси? Известный украинский дипломат Богдан Яременко в интервью «ФАКТАМ» сказал, что де-факто она уже аннексирована.

— Ну, это не новая история. Игра Кремля с Лукашенко началась еще при Ельцине. Москва мечтала затащить Беларусь в состав Российской Федерации. Очень долго там думали, что Лукашенко им это «присоединение» обеспечит. Они же помогли ему в 1994 году совершить, по существу, государственный переворот и убрать старую советскую номенклатуру.

Однако хитрый и изворотливый Лукашенко сопротивляется все эти двадцать пять лет. Он еще с середины 1990-х каждый год, приезжая в Москву, подписывал какое-то новое соглашение (окончательное, полное, заключительное), выпивал чарку в Грановитой палате, получал 10—15 миллиардов долларов помощи и уезжал. При этом ни на минуту не собирался поменять кресло руководителя европейского государства на кресло секретаря минского обкома.

Москва все больше приходила в бешенство. И сейчас уже практически перешла к открытому шантажу. Что сказал Путин Лукашенко на последней предновогодней встрече? «Хватит валять дурака. Или вступаете в Российскую Федерацию, или мы вас задушим экономически». Лукашенко вернулся домой и ответил фактически отказом, сделав достаточно резкие заявления. В своем выступлении перед белорусским народом он сказал, что добровольно в состав России Беларусь не пойдет.

Мечты об аншлюсе Беларуси в Москве были всегда и никуда не делись. Но эта операция сопряжена с большими политическими и военными рисками, если Беларусь будет сопротивляться. А Лукашенко и большинство народа намерены это делать. Хорошо бы еще понимать, насколько силовые структуры Беларуси пропитаны российской агентурой. Вполне может быть, что так же, как у вас весной 2014 года.

Но самое главное не в этом. Главное, что Кремлю сейчас аншлюс Беларуси не поможет.

Все эти шаги замышлялись ради чего? Ради роста рейтинга Путина. Однако рейтинг необратимо падает. Это первая хорошая новость из России. Вторая же в том, что, несмотря на дикую телевизионную пропаганду против Запада и Украины, до 60—65 процентов выросло количество граждан, которые хотят улучшения отношений с Западом и не интересуются никакими имперскими авантюрами.

В России очень большой разрыв между представителями так называемой политической элиты, которая беснуется в телевизионных шоу, где впадает в состояние религиозного исступления, и большинством населения. Поэтому стратегически имперская политика Путина обречена. Она не опирается на массовую поддержку.

Украине просто нужно продолжать свою твердую независимую политику, проявить выдержку и не совершить катастрофическую ошибку, выбрав в органы исполнительной и законодательной власти подпевал Путина-Медведчука как раз в момент, когда путинская империя находится на пороге своего краха в Украине.

— Вы характеризуете российскую политическую элиту как фашизоидную. Почему она столь агрессивна?

— Потому что это та же самая советская великодержавная коммунистическая элита, просто ее второй-третий эшелон. Когда Путин говорит, что самой большой геополитической катастрофой ХХ века стал распад Советского Союза, он выражает мнение российской верхушки — носителя этого имперского сознания.

Что касается разрыва этой верхушки с народом, дело в том, что Российская империя была весьма своеобразной. В Британской империи, к примеру, метрополия экономически эксплуатировала колонии, захваченные в XVIII—XIX вв. еках. А для элиты Российской империи русский народ был такой же колонией, как украинский, белорусский, грузинский, казахский народы. Метрополией империи являлась высшая партийная и гэбэшная бюрократия.

Поэтому имперские амбиции и инстинкты характерны сегодня не для народа, а для верхушки. Ведь когда в 1991 году развалился Советский Союз и все республики получили независимость, никаких массовых выступлений о его сохранении не было. В отличие, скажем, от той же Сербии. Две коммунистические империи — Югославия и Советский Союз — развалились примерно в одно и то же время. Трагедия Югославии в том, что фашиста Милошевича поддерживало большинство сербского народа, что привело к десятилетней войне. А в России такой поддержки не было. Россия и Украина разошлись иначе, чем Сербия и Хорватия.

Историей в 1991 году был поставлен эксперимент — тест на иммунитет к имперскому фашизму русского и сербского народов. Тогда россияне этот тест прошли. Однако Путин решил его переиграть заново через четверть века — «русский мир», возвращение «исконных русских земель», арийское племя с дополнительной хромосомой духовности и так далее. Это была самая крупная ошибка путинской власти. Они предположили, что фашистская идеология будет поддержана большинством народа. И ошиблись.

— Вы недавно написали, что перед правящей российской клептократией встали очень серьезные вопросы. Какие?

— Да вот вам самая свежая иллюстрация: прямо на заседании Совета федерации арестован российский сенатор миллиардер Арашуков. Нечто подобное я и предсказывал в своей последней статье. Вся российская так называемая элита — это воры. Чем для них важен Путин? Тем, что долгое время большинство народа верило в путинский миф, который прикрывал эту «элиту» от неприятных вопросов сограждан: каково происхождение их состояний, кому принадлежат газовые, нефтяные и прочие ресурсы страны? С каждым днем эти вопросы будут ставиться все более остро: в стране есть громадный запрос на социальную справедливость.

Россиян уже не интересуют никакие имперские амбиции. Холодильник окончательно победил телевизор. И «элита» на это новое состояние умов как-то должна реагировать. Единственный путь для нее — попытаться приватизировать стремление к социальной справедливости и продемонстрировать народу, что она якобы и будет ее гарантировать. Но для этого надо арестовать не одного сенатора, а несколько сотен высокопоставленных мультимиллионеров, чтобы на какое-то время успокоить сограждан.

Постепенно многие в «элите» задаются вопросом: а зачем, собственно, нам нужен этот Путин, который больше не способен выполнять функции эффективного пахана? Он не защищает нас от гнева народа (тому уже наплевать на него и его имперские фокусы), не гарантирует нашу безопасность на Западе, как раз из-за него там и конфискуют наши активы. Может, найдем другого человека? Вокруг Путина крутятся самые жирные миллиардеры — всякие Ротенберги и Ковальчуки. Может, их тоже публично арестуем, как этого злосчастного сенатора?

Смерть путинского мифа стала толчком для драматических событий внутри правящей «элиты». Ей нужна новая постпутинская организация сохранения и приумножения награбленного.

— Яременко считает, что Украине надо готовиться к приходу к власти в России тех, кто намного хуже Путина, кто будет исповедовать еще больший радикализм по отношению к нам. Такое может случиться?

— Такие персонажи есть. Но, снова повторюсь, в обществе в целом нет запроса на новые имперские авантюры. Приоритетом номер один для постпутинской «элиты» будет сохранение ее собственности. Чтобы удержать власть и собственность, ей нужно пользоваться какой-то популярностью в народе. Но никакая очередная авантюра эту популярность не вызовет, более того, только ее подорвет.

— Вмешательство России в наши выборы неминуемо. Как далеко, на ваш взгляд, готов зайти Кремль?

— Мне как гражданину государства-агрессора неуместно давать оценку кандидатам в президенты Украины, это сделает украинское общество. Есть среди претендентов те, кто вызывает надежду у Кремля на большую уступчивость, на капитуляцию Украины перед путинским давлением.

Не хочу переходить на персоналии, но как зритель российского телевидения не могу не поделиться одним впечатлением. В деятельности вашего президента, наверное, есть целый ряд серьезных недостатков в проведении экономических реформ, сфере борьбы с коррупцией и так далее. Вам лучше об этом судить.

Но когда я смотрю российское телевидение, которое 24 часа в сутки клокочет бешеной ненавистью к Украине и особенно лично к Петру Порошенко, то начинаю думать: значит, он делает что-то очень правильное, если эти кремлевские мрази так его ненавидят.

То есть вмешательство есть и будет, но оно топорное и приведет скорее к противоположному результату.

— Я верю, что у нас все получится. А вы как думаете?

— Нужно верить в будущее и ни в коем случае не идти на уступки агрессору. Тем более что он на всех фронтах — внутреннем, международном и непосредственно на украинском — испытывает громадные трудности. Режим этот рухнет. Он исторически обречен, как и все такие режимы.

Во многом эта обреченность возникла благодаря героическому сопротивлению украинского народа и государства. Во-первых, вы вносите очень большой вклад в падение путинского режима. Во-вторых, защищаете Европу. Ведь в случае захвата Украины следующей была бы Прибалтика, далее — везде.

— Однако у нас периодически возникает ощущение, что мы никому не нужны.

— Оно неправильное. Могу подтвердить, находясь в Вашингтоне, что тот уровень поддержки, который сегодня Запад и прежде всего Соединенные Штаты оказывают Украине, гораздо больший, чем можно было предположить четыре года назад. И это делается несмотря на то, что президентом США является человек, мягко говоря, очень благожелательно относящийся к Путину. Дело в том, что политику Соединенных Штатов в Украине реализуют другие люди и институты.

Одна из ошибок путинского режима — полное непонимание американской политической системы. Они думали, что достаточно посадить своего человека в Белый дом — и все будет у них в кармане. Но случилось наоборот. Вы так же, как и мы, должны радоваться, что к власти пришел Трамп, потому что это вызвало такую обратную реакцию, такую консолидацию всего американского политического и военного истеблишмента против Кремля и в пользу Украины, которой никогда не было бы при победе демократов.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что ответственность за войну на Донбассе лежит на Кремле, и назвала два условия, которые РФ надо выполнить для снятия санкций.

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