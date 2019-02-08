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Монополии больше не существует, на рынке электроэнергии заработали сотни поставщиков, — Домбровский

13:03 8 февраля 2019   319
Александр Домбровский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В Украине за месяц функционирования розничного рынка электроэнергии появились 302 поставщика электроэнергии. Об этом во время круглого стола на тему «Розничный рынок электрической энергии Украины: первый месяц функционирования, вызовы, проблемы и пути их преодоления» рассказал первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский, сообщают «Українські новини».

«Мы боялись входить в розничный рынок. Но, несмотря на вызовы, у нас за месяц по состоянию на вчера появились 302 лицензиата — поставщика электрической энергии, среди которых мы можем выбирать. Чем больше конкуренции, тем больше от этого выиграет потребитель», — сказал Домбровский.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен Законом «О рынке электроэнергии», принятом в 2017 году. Он планирует внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок «двусторонних договоров», рынок «на сутки вперед», балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период. Документ вводит нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Как сообщалось, 28 декабря 2018 года Антимонопольный комитет Украины закрыл дело в отношении энергетического холдинга ДТЭК. АМКУ признал, что ДТЭК не злоупотреблял монопольным положением, а его рыночная доля в генерации электроэнергии не превышает 25%.

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