Сколько украинцам придется платить за газ?

Деньги

У более чем трех миллионов украинских семей появился шанс, что платить за газ они будут меньше. Речь идет о потребителях, чье жилье не оборудовано приборами учета газа. Дело в том, что на сайте правительства уже опубликовано постановление Кабинета министров от 30 января 2019 года, снизившее нормы потребления газа. Таким образом, этот документ может считаться официально вступившим в силу.

Напомним, что в январе миллионы украинцев получили газовые счета за декабрь 2018 года, сумма в которых неожиданно увеличилась в три раза. Проблема возникла в связи с тем, что еще в прошлом году несколько областных газовых компаний обратились в суд с требованием обжаловать правительственное постановление № 203 от 23 марта 2016 года, снизившее нормы потребления газа для домохозяйств, не оборудованных газовыми счетчиками. И после прохождения нескольких инстанций Верховный суд Украины таки удовлетворил их иск и признал данное постановление Кабмина недействительным из-за нарушения процедуры подготовки и принятия документа.

Ссылаясь на такое судебное решение, поставщики выставили населению счета по нормам, установленным еще в 1996 году, которые оказались в 2,97 раза выше отмененных. Таким образом, при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения людей вынуждали платить за 9,8 куб. м газа в месяц на каждого зарегистрированного в квартире человека, что составляет 83,78 грн, исходя из нынешнего тарифа 8,55 грн за кубометр. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки для подогрева воды необходимо было оплачивать ежемесячно 18,3 куб. м на человека, это 156,47 грн. А если есть газовая плита и колонка — 23,6 куб. м на человека, 201,78 грн. То есть для семьи из трех человек, проживающих в многоэтажке, счет за газ неожиданно увеличился, в зависимости от наличия или отсутствия централизованного горячего водоснабжения, на 168 грн, 311 грн и на 402 грн.

Столь резкое повышение расходов на газ вызвало широкий общественный резонанс. Люди стали требовать от правительства вмешаться в ситуацию. Тем более что в современных условиях, когда большинство квартир и домов оборудованы различными водонагревательными приборами и бытовой техникой, реальный расход газа в несколько раз ниже, чем это было 20−30 лет назад, когда устанавливались нормы потребления, возвращенные по решению суда.

В результате 30 января на заседании правительства было принято новое постановление о нормах потребления газа.

«Мы вернемся к норме, когда было 3,3 кубометра газа на человека в месяц. Даже снизим эту норму до 3,29 кубометра. Таким образом, люди будут платить справедливую цену, а не завышенную. Оплачивать справедливый объем, а не завышенный», — заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Стоит отметить, что принятое постановление официально опубликовано на сайте в очень короткие сроки. По мнению некоторых юристов, такая поспешность может стать поводом для обжалования в суде и этого постановления, так как процедура его разработки и утверждения, возможно, снова была нарушена.

Но, как бы там ни было, согласно опубликованному документу теперь при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма потребления составляет 3,29 куб. м газа на человека. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газовой колонки для подогрева воды ежемесячная норма — 5,39 куб. м на человека. А если есть газовая плита и колонка — 10,49 куб. м на человека.

Важно учесть, что согласно новому постановлению, применение установленных норм потребления газа осуществляется задним числом — с 9 августа 2018 года. Благодаря этому компании не смогут начислять людям плату за газ по завышенным нормам потребления, действовавшим после судебного решения.

Кроме того, данным постановлением газовые операторы обязываются подать Минфину информацию касательно почтового адреса, объекта использования газа, даты и номера договора о распределении газа, заключенного с бытовым потребителем, персонального кода идентификации потребителя как субъекта рынка природного газа или его точки коммерческого учета. Вся эта информация нужна для организации установки гражданам индивидуальных приборов учета газа.

Дело в том, что Кабинет министров рекомендовал НАК «Нафтогаз Украины» совместно с операторами газораспределительных сетей обеспечить установку счетчиков всем бытовым потребителям. При этом правительство поручило Министерству экономики совместно с «Нафтогазом», обеспечить учет в финансовом плане этой государственной компании затрат на установку индивидуальных приборов учета газа для всех бытовых потребителей. Ведь единственным выходом из сложившейся ситуации является отказ от такого устаревшего, еще советского, понятия, как норма потребления. Как заявлял Владимир Гройсман, необходимо в максимально сжатые сроки установить газовые счетчики в каждом домохозяйстве, чтобы обеспечить полный учет расхода газа в стране.

Однако, по мнению экспертов, быстро решить проблему отсутствия газовых счетчиков, как того требуют в правительстве, непросто. А тем более если речь идет о массовой установке приборов за счет газовых компаний. Ведь существуют не только финансовые, но и чисто технические особенности при установке счетчиков, о которых прекрасно знают специалисты, занимающиеся оборудованием. Именно эти особенности влияют на сроки установки приборов. Чтобы полностью обеспечить ими всех потребителей, может потребоваться несколько лет.

Еще одной нерешенной проблемой, связанной с установкой счетчиков, остается неурегулированность вопроса компенсации гражданам затрат на самостоятельную установку приборов. Такая возможность предусмотрена законодательством, но самого механизма компенсации нет, поскольку правительство его за несколько лет так и не разработало. Если бы порядок компенсации был, люди активнее бы начали устанавливать счетчика газа за свои деньги, зная, что со временем эти суммы им будут возвращены.

Стоит напомнить, что, как сообщил «ФАКТАМ» исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук, людям, желающим установить в своей квартире газовый счетчик, в первую очередь нужно обратиться в свою газопоставляющую организацию с заявлением для получения технических условий на его установку.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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