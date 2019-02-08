- 15:04 Пошлячка Собчак неожиданно заговорила об оральных ласках
- 15:01 «Динамо – «Мальме» — 0:0: онлайн-видеотрансляция спарринга в Испании
- 14:57 Набережную в Днепре засыпало мертвыми птицами: подробности и фото
- 14:50 Всего за сутки украинцы купили онлайн миллионы долларов
- 14:47 «Я был последним сценическим партнером Фаины Раневской»: о чем говорил «ФАКТАМ» Сергей Юрский
- 14:46 "Чтобы снова не кинули, как лоха": в сети волна насмешек из-за охраны Януковича Путиным
- 14:41 Украина «всухую» обыграла Эстонию в Кубке Федерации
- 14:38 На Львовщине подростки зверски избили 14-летнюю школьницу
- 14:31 У Путина скрывают данные погибших в Сирии наемников из ЧВК "Вагнера": опубликованы документы
- 14:31 "Это другая страна": что говорил Юрский об Украине
Футболисты «Фламенго» погибли в огне на тренировочной базе (фото)
Рано утром в пятницу, 8 февраля, на тренировочной базе «Фламенго», одного из самых популярных футбольных клубов Бразилии (около 44 миллионов официально зарегистрированных болельщиков по стране), расположенной в пригороде Рио-де-Жанейро Варгем Гранде, произошел сильный пожар. Как информирует TV Globo, в 5:10 огонь охватил жилое помещение, где базировались игроки молодежных команд от 14 до 17 лет, и был локализован в 6:30.
Пожарные официально подтвердили, что в результате пожара погибли десять человек, еще трое — мальчики 14−15 лет — находятся в больнице в тяжелом состоянии. Больше всего, получив 40% ожогов, пострадал 15-летний Джонатан Крус Вентура, которого переправили в больницу Санта-Круса.
Как отметила мать одного из футболистов «Фламенго», в пятницу занятия и тренировки в академии были отменены, поэтому большинство ребят, проживающие в Рио-де-Жанейро, разъехались по домам, и на базе остались только приезжие.
Министр по делам молодежи и спорта Бразилии Фелипе Борниер рассказал, что в стране объявлен трехдневный траур. Также отменен полуфинальный матч чемпионата Кариоки между «Фламенго» и «Флуминенсе», который должен был состояться 9 февраля.
Отмечу, что учебный центр президента Джорджа Хелаля, также известный как «Гнездо Гриффона», считается одним из самых современных в Латинской Америке и одним из наибольших в мире. Среди самых известных воспитанников «Фламенго» — такие имена, как Зико, Леонардо, Жулио Сезар, Алдаир, Жуан и Зе Мария.
«Какие печальные новости! Молитесь за всех! Испытываю дрожь, когда вспоминаю, сколько ночей и дней провел там. До сих пор не верю, но молюсь за всех! Пусть бог благословит семью каждого», — написал в твиттере 18-летний Винисиус Жуниор, летом 2018-го перешедший из «Фламенго» в мадридский «Реал» за 61 миллион евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренировочную базу «Фиорентины» назовут именем скончавшегося капитана команды.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 753 мм