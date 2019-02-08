Футболисты «Фламенго» погибли в огне на тренировочной базе (фото)

Спорт

Рано утром в пятницу, 8 февраля, на тренировочной базе «Фламенго», одного из самых популярных футбольных клубов Бразилии (около 44 миллионов официально зарегистрированных болельщиков по стране), расположенной в пригороде Рио-де-Жанейро Варгем Гранде, произошел сильный пожар. Как информирует TV Globo, в 5:10 огонь охватил жилое помещение, где базировались игроки молодежных команд от 14 до 17 лет, и был локализован в 6:30.

Пожарные официально подтвердили, что в результате пожара погибли десять человек, еще трое — мальчики 14−15 лет — находятся в больнице в тяжелом состоянии. Больше всего, получив 40% ожогов, пострадал 15-летний Джонатан Крус Вентура, которого переправили в больницу Санта-Круса.

Как отметила мать одного из футболистов «Фламенго», в пятницу занятия и тренировки в академии были отменены, поэтому большинство ребят, проживающие в Рио-де-Жанейро, разъехались по домам, и на базе остались только приезжие.

Министр по делам молодежи и спорта Бразилии Фелипе Борниер рассказал, что в стране объявлен трехдневный траур. Также отменен полуфинальный матч чемпионата Кариоки между «Фламенго» и «Флуминенсе», который должен был состояться 9 февраля.

Отмечу, что учебный центр президента Джорджа Хелаля, также известный как «Гнездо Гриффона», считается одним из самых современных в Латинской Америке и одним из наибольших в мире. Среди самых известных воспитанников «Фламенго» — такие имена, как Зико, Леонардо, Жулио Сезар, Алдаир, Жуан и Зе Мария.

«Какие печальные новости! Молитесь за всех! Испытываю дрожь, когда вспоминаю, сколько ночей и дней провел там. До сих пор не верю, но молюсь за всех! Пусть бог благословит семью каждого», — написал в твиттере 18-летний Винисиус Жуниор, летом 2018-го перешедший из «Фламенго» в мадридский «Реал» за 61 миллион евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренировочную базу «Фиорентины» назовут именем скончавшегося капитана команды.

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