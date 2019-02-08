Набережную в Днепре засыпало мертвыми птицами: подробности и фото

Происшествия

В Днепре на Сичеславской Набережной умерло много птиц, которые попадали на обочину и проезжую части дороги. Причины массовой гибели скворцов не известны. Напомним, что в марте прошлого года на Западной Украине люди спасали аистов, вернувшихся накануне снегопадов и метелей.

Как сообщает «Информатор», машины, двигавшиеся по дороге, пытались объезжать умерших птиц, но ими была укрыта практически вся дорога. Издание не исключает, что массовая гибель скворцов связана с их ранним возвращением и морозами. По данным ученых, скворцы возвращаются в Украину в начале и середине марта, и первое время держатся стаями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бориспольские патрульные спасли ястреба, замерзавшего посреди оживленной трассы. Птица была такой замерзшей, что не могла не то что взлететь, но даже пошевелиться.

Фото с сайта https://dp.informator.ua.

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