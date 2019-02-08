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Российским паралимпийцам снова разрешили соревноваться под флагом РФ
Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Это означает, что спортсменов допустят к участию в Паралимпиадах в 2020 году и 2022 году исключительно при соответствии особым условиям тестирования. Также 8 февраля МПК разрешил россиянам выступать под национальным флагом.
Отмечается, что к настоящему времени Паралимпийский комитет России выполнил 69 из 70 требований МПК, касающихся антидопинговой политики и прозрачности.
В Москве, как ни странно, решение Международного паралимпийского комитета раскритиковали, назвав его «запоздалым и небезусловным».
Членство Паралимпийского комитета России в МПК было приостановлено в августе 2016 года после заявлений Всемирного антидопингового комитета о том, что Россия не просто поощряет допинг, но и делает это на государственном уровне.
В январе 2018 года МПК разрешил российским спортсменам, чьи допинг-пробы были отрицательными, выступить под нейтральным флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.
В Паралимпиаде-2017 Россия также не участвовала, хотя ее флаг на Играх пронесли паралимпийцы Беларуси.
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