- 20:32 Для безопасности движения в Киеве, коммунальщики продолжают ликвидацию опасных разрушений дорог
- 20:17 Скандал в Донецком медуниверситете набирает обороты: отчислены сотни иностранных студентов
- 20:16 Здание генконсульства России в Харькове забросали зеленкой и яйцами
- 20:12 Без результата: парламентская комиссия по расследованию нападений на активистов прекратила работу
- 19:49 Компания "повара Путина" оказалась причастна к массовому заболеванию дизентерией в детсадах Москвы
- 19:48 Биатлон в Кэнморе: где смотреть мужскую и женскую эстафеты на Кубке мира
- 19:35 Идут на рекорд: на Полтавщине двое братьев слепили снеговика высотой более 8 метров
- 19:25 ВСУ потеряли еще одного бойца на Донбассе
- 19:21 Смертельное удовольствие: дым электронных сигарет и кальяна содержит опасные вещества
- 19:20 У Путина утверждают, что ничего не знают о переговорах МИД России с Нидерландами по МН-17
ДТЭК выступает за конкуренцию на энергорынке
Энергетическая компания ДТЭК будет инициировать изменения в правила оптового рынка электроэнергии для того, чтобы импортные поставщики имели одинаковые права и обязанности с украинскими производителями. Об этом в ходе круглого стола в Верховной Раде 7 февраля заявил директор по регуляторным и правовым вопросам компании ДТЭК Алексей Захарчук, сообщают «Українські новини».
По словам Захарчука, ДТЭК всегда поддерживал развитие и реформу рынка электроэнергии в Украине. Поэтому, не дожидаясь старта работы новой модели рынка электроэнергии, компания будет инициировать изменения, которые позволят импортерам прийти в Украину на конкурентных условиях.
«Мы будем инициировать этот вопрос, чтобы права и обязанности импортеров электроэнергии были одинаковые с правами и обязанностями украинских производителей», — отметил Алексей Захарчук.
С 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го.
Переход предусмотрен Законом «О рынке электроэнергии», принятым в 2017 году. Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.
28 декабря 2018 года Антимонопольный комитет Украины закрыл дело в отношении энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова. АМКУ признал, что ДТЭК не злоупотреблял монопольным положением.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 753 мм