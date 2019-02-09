Политика

Путин понимает, что Украину силой ему не взять, поэтому хочет одолеть нас хитростью, — Порошенко

Выборы-2019 в Украине для Владимира Путина являются «генеральной битвой за Украину, которую он маниакально стремится вернуть назад». Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко, выступая на Всеукраинском общественном форуме «Открытый диалог» в Киеве.

«Он (Путин. — Ред.) не может не понимать, что Украина, какой она стала за последние годы, ему уже не по зубам. Он не может не понимать, что Украину силой не взять. Поэтому хочет преодолеть нас хитростью», — сказал президент Украины.

Такой хитростью он назвал попытки вмешательства России в наши выборы с применением всех технологий, ранее опробованных в США, Франции, Германии, а также во время референдумов в Великобритании и Нидерландах.

Однако Порошенко уверен, что эти технологии в Украине уже не сработают, потому что украинцам «не нужен президент и верховный главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным».

«Украинцам не нужен президент и верховный главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции перед Москвой», — заявил Порошенко под овации зала.

Отметим, что на Форуме Петр Порошенко официально объявил о начале своей предвыборной кампании на выборах президента Украины. При этом он подчеркнул, что принял решение баллотироваться повторно, чтобы подготовить страну к вступлению в Евросоюз и НАТО и чтобы не дать популистам «умножить на ноль все то, что выстрадали люди».

«Мои стратегические цели на второй срок можно свести к нескольким пунктам: борьба с бедностью и подготовка страны к вступлению в Евросоюз и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановления территориальной целостности страны», — заявил Порошенко.

Напомним, накануне стали известны основные тезисы предвыборной программы Петра Порошенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter