Шаги навстречу ЕС и НАТО: обнародована предвыборная программа Порошенко

Политика

В 2023 году Украина подаст заявку на вступление в Европейский Союз и получит план действий по членству в НАТО. В ЕС и Североатлантический альянс наша страна вступит как региональный лидер. Ранее Верховная Рада утвердила изменения в Конституцию, которыми закрепляется стратегический курс на интеграцию в НАТО и ЕС.

Об этом говорится в программе президента Украины Петра Порошенко, зарегистрировавшегося в качестве кандидата на выборах 31 марта 2019 года. В документе также подчеркивается, что до 2023 года наша страна должна стать лидером в нескольких сферах в Европе: в аграрном и индустриальном секторе, в области высоких технологий, а также стать

транспортным хабом Восточной Европы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», выступая в Верховной Раде перед голосованием за проект закона о закреплении в Конституции Украины курса на стратегическое членство в НАТО И ЕС, Петр Порошенко отметил, что двери Североатлантического альянса открыты для Украины.

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