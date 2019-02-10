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«Слепой» рефери спровоцировал массовую потасовку на турнире по ММА (видео)
Состоявшийся в Германии титульный бой в рамках турнира German MMA Championship в полулегком весе между немцем с турецкими корнями Омером Солмазом (7−1-0) и его соотечественником Феликсом Штиффартом (5−0) закончился массовой потасовкой в октагоне. Причиной стали поведение рефери, прозевавшего ключевой эпизод поединка.
В пятом раунде Солмаз начал наносить своему оппоненту сильные добивающие удары. Тренеры проигрывающего спортсмена от греха подальше выбросили в октагон полотенце, настаивая на остановке поединка. Однако рефери этого не заметил, тем самым позволив бойцу нанести своему сопернику еще несколько ударов.
Когда же рефери все-таки остановил бой, в клетку уже запрыгивали секунданты Штиффарта. Через мгновение в восьмиугольнике, кроме представителей бойцов, оказались и болельщики — всего около 30 человек. Сумасшествие в восьмиугольнике удалось остановить не сразу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боец ММА из России Федор Емельяненко отправлен в нокаут на 35-й секунде боя.
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