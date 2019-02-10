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Происшествия

Трагедия под Киевом: на пешеходном переходе насмерть сбили молодого парня (фото, видео)

11:43 10 февраля 2019   1368
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 10 февраля под Киевом произошло кровавое ДТП со смертельным исходом. Там микроавтобус сбил молодого парня, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм жертва скончалась на месте, сообщает Информатор.
Трагедия произошла в пределах села Скибин Броварского района.

После совершения наезда виновник скрылся с места происшествия, однако его очень скоро догнали правоохранители.

Личность погибшего установлена, им оказался 22-летний местный житель.

Погибший

Напомним, 7 февраля вечером в Киеве произошло пьяное ДТП на Южном мосту, в котором пострадала женшина-патрульная. Его совершил замглавы Голосеевской РГА Юрий Ткаченко, после чего его решили уволить.

Фото и видео Информатор

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