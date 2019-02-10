В Полтаве за одну ночь горело шесть авто: фото и детали ЧП

Происшествия

10 февраля ночью за четыре часа в микрорайоне Левада в Полтаве районе горело шесть автомобилей, которые были припаркованы во дворах многоэтажек.

- Первый тревожный звонок на пульт дежурного управления поступил в 1:30, — рассказала «ФАКТАМ» начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью полтавского областного главка ГосЧС Светлана Рыбалко. — Случайный свидетель сообщил, что во дворе многоэтажного дома на переулке Рыбальском горит ГАЗель. Пожарные расположенного рядом 3-го отделения оказались на месте происшествия довольно быстро, и сумели спасти автомобиль. Огонь успел уничтожить лишь переднее левое колесо. Буквально через несколько минут на том же переулке Рыбальском вспыхнула еще одна машина — Chevrolet. Помощь пожарных в этом случае не понадобилась: огонь потушили жители дома. Но уже в 2:50 поступил вызов на улицу Александра Бедного, где рядом с приемным отделением детской городской клинической больницы горел Fiat. Увы, огонь успел уничтожить иномарку. А в 3:25 снова поступило сообщение, что на улице Чураивны где горел Daewoo. К счастью, автомобиль, у которого выгорел моторный отсек, удалось спасти. Но около шести утра пожарных вызвали на улицу Богдана Хмельницкого, где горел Volkswagen Tiguan. Пока они доехали, огонь успел переброситься на припаркованную рядом Skoda Octavia. Обе иномарки были спасены от уничтожения: у первой поврежден моторный отсек, у второй — передний бампер, решетка радиатора и фары.

Судя по характеру повреждений, злоумышленник (или злоумышленники) обливал легковоспламеняющейся жидкостью капоты и поджигал. Похоже на то, что действовал пироман.

На месте ночных происшествий работают специалисты ГСЧС и следователи полиции. Как сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, по данным фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве неизвестный поджег два автомобиля и скрылся, а на автостоянке в Одессе ночью сожгли сразу пять машин.

Фото ГУНП в Полтавской области

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