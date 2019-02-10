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Происшествия

Ехал из ночного клуба: подполковника Нацгвардии заподозрили в пьяной езде (видео)

13:19 10 февраля 2019   421
Национальная гвардия Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове в пьяном вождении уличили офицера Национальной гвардии. Как сообщили в Facebook активисты Varta1, о возможном правонарушении патрульным стало известно во время рейда по борьбе с пьянством за рулем.

По словам информаторов, офицеры только что покинули ночной клуб по улице Владимира Великого и сели в авто в нетрезвом состоянии.

В момент, когда патрульные остановили авто, за рулем находился подполковник Национальной гвардии Украины (НГУ) Игорь Я., также в авто находился его друг — действующий майор НГУ.

«После длительных цирковых представлений патрульные все же составили на водителя протокол о совершении правонарушения», — сообщили общественные активисты.

Напомним, 7 февраля пьяное ДТП на Южном мосту, в котором пострадала женшина-патрульная, устроил один из руководителей Голосеевской районной администрации в Киеве. Инцидент стоил ему увольнения.

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