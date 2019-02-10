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История с избиением учительницы матерью школьника в Херсоне получила продолжение
В Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области не нашли состава уголовного преступления в действиях женщины, избившей пожилую учительницу в школе № 9 Херсона. Такое заявление журналистам сделал заместитель начальника отдела ГУНП Украины в Херсонской области Виталий Байдаров.
«При изучении дела полиция не выявила признаки уголовного нарушения. В отношении матери составлен протокол по статье 173 Административного кодекса Украины за мелкое хулиганство», — сказал он.
По его словам, на данный момент женщине инкриминируют статью 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях,
Как сообщали «ФАКТЫ», мать одного из учеников на глазах детей избила учительницу-пенсионерку. Она преследовала ее и сильно ударила о дверь. Причиной конфликта стали различные подходы к воспитанию ребенка.
Перед этим практически аналогичный случай произошел в лицее № 157 на Оболони: во дворе учебного заведения отец четвероклассника повалил на землю и прилюдно избил учителя физкультуры. Тогда на агрессивного мужчину завели уголовное дело, ему грозит реальный срок.
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