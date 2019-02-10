История с избиением учительницы матерью школьника в Херсоне получила продолжение

Происшествия

В Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области не нашли состава уголовного преступления в действиях женщины, избившей пожилую учительницу в школе № 9 Херсона. Такое заявление журналистам сделал заместитель начальника отдела ГУНП Украины в Херсонской области Виталий Байдаров.

«При изучении дела полиция не выявила признаки уголовного нарушения. В отношении матери составлен протокол по статье 173 Административного кодекса Украины за мелкое хулиганство», — сказал он.

По его словам, на данный момент женщине инкриминируют статью 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, т. е. она может отделаться штрафом в размере 3−7 необлагаемых минимумов доходов граждан (соответствуют сумме в 51−119 гривен). Также она может быть отправлена на общественные работы на срок до 60 часов, или на исправительные работы на срок до двух месяцев. Самое строгое наказание по этой статье состоит в административном аресте на 15 суток.

Как сообщали «ФАКТЫ», мать одного из учеников на глазах детей избила учительницу-пенсионерку. Она преследовала ее и сильно ударила о дверь. Причиной конфликта стали различные подходы к воспитанию ребенка.

Перед этим практически аналогичный случай произошел в лицее № 157 на Оболони: во дворе учебного заведения отец четвероклассника повалил на землю и прилюдно избил учителя физкультуры. Тогда на агрессивного мужчину завели уголовное дело, ему грозит реальный срок.

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