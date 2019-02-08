- 17:47 В Херсоне пожилую учительницу избили прямо в школе на глазах учеников
- 17:43 В Калуше неадекват обстрелял местную радиостанцию и ранил полицейского ножом в лицо
- 17:36 Скончался знаменитый британский актер, пятикратный номинант на премию «Оскар»
- 17:28 Реванш не нужен: Лазарев впервые прокомментировал участие в «Евровидении»
- 17:21 В выходные в Киеве из-за крупной аварии изменят маршруты троллейбусов
- 17:21 Семейный подряд: в Киеве мать и дочь "кинули" туристов на 2 млн гривен
- 17:12 Трагедия в многодетной семье: двое из восьми детей жительницы Херсонщины задохнулись во время пожара
- 16:59 Стало известно, как накажут семейную пару педофилов из Кривого Рога
- 16:56 «Динамо – «Мальме» — 0:0: видео матча в Испании
- 16:49 Жителей Очакова напугал фейк о сносе памятника Суворову: едва не дошло до нового Майдана
В Херсоне пожилую учительницу избили прямо в школе на глазах учеников
В школе № 9 Херсона мать одного из учеников на глазах детей избила учительницу-пенсионерку, преследовала ее и сильно ударила о дверь.
Инцидент произошел в школьном дворе, когда педагог вывела третьеклассников после уроков, и их стали забирать родители. Мать одного из учеников — крупная женщина — подскочила к учительнице-пенсионерке и стала ее бить изо всех сил.
Учительница в возрасте за шестьдесят пыталась убежать, но женщина преследовала ее.
Как выяснилось, причиной конфликта стали различные подходы к воспитанию ребенка.
Сын женщины-домохозяйки, самоутверждаясь, неоднократно издевался над одноклассниками. И педагоги слышали от него обиды и нецензурную брань.
«В инклюзивном классе, где учатся школьники с ограниченными физическими возможностями, такое поведение возмущало и учеников, и их семьи. После многочисленных жалоб дирекция школы решила направить парня-дебошира (он не является инвалидом) на медицинскую комиссию для определения потребности в психологической коррекции и переводе в учебное заведение именно для таких детей», — пишет местное издание «Новый день».
Услышав об этом, мать сначала не пускала парня в школу, объясняя, что он заболел. А потом сама появилась выяснять отношения с учительницей, считая ее виноватой.
В результате избиения учитель получила травму грудной клетки и ситуационный невроз. Ей пришлось восстанавливать здоровье, находясь на бюллетене.
«Теперь слово — за полицией и управлением образования, которое тоже принялось изучать обстоятельства этой скандальной истории», — пишет издание.
Такие методы «общения» родителей с педагогами своих детей нередки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в лицее № 157 на Оболони произошел в Киеве подобный дикий случай: во дворе учебного заведения отец четвероклассника повалил на землю и прилюдно избил учителя физкультуры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 753 мм