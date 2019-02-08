Происшествия

В Херсоне пожилую учительницу избили прямо в школе на глазах учеников

В школе № 9 Херсона мать одного из учеников на глазах детей избила учительницу-пенсионерку, преследовала ее и сильно ударила о дверь.

Инцидент произошел в школьном дворе, когда педагог вывела третьеклассников после уроков, и их стали забирать родители. Мать одного из учеников — крупная женщина — подскочила к учительнице-пенсионерке и стала ее бить изо всех сил.

Учительница в возрасте за шестьдесят пыталась убежать, но женщина преследовала ее.

Как выяснилось, причиной конфликта стали различные подходы к воспитанию ребенка.

Сын женщины-домохозяйки, самоутверждаясь, неоднократно издевался над одноклассниками. И педагоги слышали от него обиды и нецензурную брань.

«В инклюзивном классе, где учатся школьники с ограниченными физическими возможностями, такое поведение возмущало и учеников, и их семьи. После многочисленных жалоб дирекция школы решила направить парня-дебошира (он не является инвалидом) на медицинскую комиссию для определения потребности в психологической коррекции и переводе в учебное заведение именно для таких детей», — пишет местное издание «Новый день».

Услышав об этом, мать сначала не пускала парня в школу, объясняя, что он заболел. А потом сама появилась выяснять отношения с учительницей, считая ее виноватой.

В результате избиения учитель получила травму грудной клетки и ситуационный невроз. Ей пришлось восстанавливать здоровье, находясь на бюллетене.

«Теперь слово — за полицией и управлением образования, которое тоже принялось изучать обстоятельства этой скандальной истории», — пишет издание.

Такие методы «общения» родителей с педагогами своих детей нередки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в лицее № 157 на Оболони произошел в Киеве подобный дикий случай: во дворе учебного заведения отец четвероклассника повалил на землю и прилюдно избил учителя физкультуры.

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