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Происшествия

Под Одессой папаша зверски зарезал свою дочь – мать троих малолетних детей

17:51 10 февраля 2019   33785
Убийство
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Трагедия разыгралась вечером 9 февраля в поселке городского типа Овидиополь (административный центр Овидиопольского района Одесской области).

По словам очевидцев, на перекрестке улиц Соборной и Суворова, возле бювета, мужчина нанес многочисленные ножевые ранения 35-летней местной жительнице Надежде Б. От полученных многочисленных травм женщина скончалась на месте. Убийцей оказался… ее родной отец.

«Конфликт между погибшей и ее родителями возник на бытовой почве, еще осенью минувшего года. Была ли встреча в районе бювета запланированной либо случайностью, сказать сложно. Надя приехала на автомобиле Renault Clio, который принадлежит ее мужу, находящемуся сейчас в загранрейсе. Во время разговора „папаша“ — Юрий Миндов, который ранее дважды судим, внезапно выхватил нож и нанес им дочери множество ударов…», — рассказали местные жители.

Говорят, Надежда оказывала яростное сопротивление, Об этом же свидетельствуют, в частности, и многочисленные ранения рук, ноги и шеи. Орудие убийства — нож — остался вонзенным в спине несчастной. Сам мужчина после убийства остался на месте преступления, где его и задержали полицейские.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа и эксперты. Собираются доказательства, опрашиваются свидетели — выясняют все обстоятельства случившегося Убийца дает показания в Овидиопольском отделе полиции. Готовится постановление о его задержании в порядке ст. 208 УПК Украины.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад под Одессой мужчина зарезал 13-летнюю девочку и вскрыл себе вены. Трагедия случилась в одном из сел Лиманского района Одесской области.

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