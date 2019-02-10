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«Жажда убийства – на первом месте»: браконьеры устроили массовую охоту на территории национального заповедника
В воскресенье, 10 февраля, более 20 вооруженных людей проникли на территорию национального природного парка «Тузловские лиманы» (Одесская область) и организовали там неприкрытую охоту.
По словам директора названного национального заповедника Ирины Выхристюк, браконьеров сопровождает лесничий.
«Игрушки» в Лебедивском лесу, на территории «Тузловских лиманов» устроили известные личности, однако их прикрывают и покрывают высокопоставленные региональные чиновники", — замечает Выхристюк. Она отмечает, что удалось зафиксировать (на фото) некоторые из автомобилей браконьеров, материалы будут переданы в полицию для установления (официального) личностей.
Прокомментировал инцидент и известный эколог, доктор биологических наук, экс-директор НПП «Тузловские лиманы» Иван Русев: «Не успела в конце января закончиться охота, вернее, настоящее убийство невинных зверей и птиц под видом официальной охоты, как «избранные» с ружьями снова стали шастать. Они бродят с индульгенциями на убийство от департамента экологии областной администрации и «Одессалес», без всякого объективного научного обоснования. По инициативе браконьера Друговина — бывшего начальника милиции, а ныне председателя Татарбунарского охотхозяйства, пойманного нами на браконьерстве на краснозобых казарок в 2016 году в НПП «Тузловские лиманы».
Страсть убивать не покидает их, а руки постоянно чешутся нажимать на курок. Теперь у них новая легенда вооружаться — для убийства вредных для них (охотников) животных, а также якобы очень опасных и заразных зверей… Для тех, кто шатается со всякими «разрешительными» ксивами, жажда убийства — на первом месте…"
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, то в Одесской области горел Нижнеднестровский национальный природный парк.
Тузловские лиманы — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.
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