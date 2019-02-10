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Происшествия

На Донбассе в очереди на блокпосту умер мужчина

21:38 10 февраля 2019   158
Блокпост
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированной территории Донецкой области, в селе Кременец на блокпосту в ожидании перехода на подконтрольную территорию Украины скончался пожилой мужчина. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«8 февраля СММ ОБСЕ узнали от врача о том, что днем накануне он пытался провести реанимационные мероприятия пожилому мужчине (в возрасте 70 или более лет) на блокпосту на автодороге H15 неподалеку от комбината „Каргилл“ в н.п.Кременец», — говорится в сообщении штаба в Facebook.

«Спасти жизнь ему не удалось», — отметили наблюдатели.

В оккупированном Донецке сотрудники морга сообщили, что 7 февраля к ним доставили тело умершего и добавили, что смерть наступила по естественным причинам.

«Искусственное создание длинных очередей, неорганизованность и нервная обстановка в работе блокпостов в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск подвергает опасности мирное население. Среди тех, кто ожидает перехода — в основном пожилые люди, которые следуют за пенсиями и социальными выплатами», — заявляет украинская сторона СЦКК.

Это не первый подобный случай. Так, в конце января на линии разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская» умер пожилой мужчина.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время очереди на пунктах пропуска между оккупированной частью Донбасса и подконтрольной территорией Украины стали нормой. Недавно в сети обнародовали фотографии длинной колонны автомобилей, которая выстроилась на подъездах к контрольному пункту въезда-выезда с территорий оккупированного Донбасса.

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