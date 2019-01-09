- 13:12 Россия перебросила в Черное море эсминец с Северного флота
- 13:07 Алина Гросу наела лишние килограммы
- 13:06 Самолет из Египта не смог приземлиться в аэропорту Николаева: названа причина
- 13:01 Британец остался без кожи и едва не лишился глаз, попытавшись сварить яйцо в микроволновке
- 12:43 Томос подписали все члены синода в Стамбуле
- 12:39 Поток машин не останавливается: появилось фото огромных очередей на выезд из оккупированного Донбасса
- 12:34 Стало известно о новой жертве кори в Украине
- 12:19 Смертельное ДТП с подростком в Полтаве: подозреваемая лишилась прав
- 12:11 Украину накроет новый циклон: синоптик дала прогноз погоды на 10 января
- 12:10 Надя Дорофеева попала в больницу: что с ней произошло
Поток машин не останавливается: появилось фото огромных очередей на выезд из оккупированного Донбасса
В сети обнародовали фотографии длинной колонны автомобилей, которая выстроилась на подъездах к контрольному пункту въезда выезда с территорий оккупированного Донбасса. Также много людей находится на территории, которой разделены блок-посты боевиков и бойцов Объединенных сил. Ранее в Совместном центре по контролю и координации сообщали, что боевики сознательно затягивают процесс перехода линии разграничения, чем подвергают людей опасности — 5 января в очереди умерли двое жителей оккупированного Донбасса.
Фотографии очереди в Twitter выложил пользователь с ником «Hochu domoy». «Это Еленовка на Украину. Льготка (люди, имеющие право первоочередного проезда. — Ред.) — почти на половину этой очереди. Поток машин не останавливается. Людей стоит много на нулевом. Мы не считали. Но много. Автобусы ходят», — говорится в комментарии к фото.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российско-оккупационные войска устроили провокацию на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская», вернув на подконтрольную правительству Украины территорию гражданских лиц уже после закрытия КПВВ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 743 мм