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Украина

Поток машин не останавливается: появилось фото огромных очередей на выезд из оккупированного Донбасса

12:39 9 января 2019   242
Очередь на КПВВ
Инф. «ФАКТОВ»

В сети обнародовали фотографии длинной колонны автомобилей, которая выстроилась на подъездах к контрольному пункту въезда выезда с территорий оккупированного Донбасса. Также много людей находится на территории, которой разделены блок-посты боевиков и бойцов Объединенных сил. Ранее в Совместном центре по контролю и координации сообщали, что боевики сознательно затягивают процесс перехода линии разграничения, чем подвергают людей опасности — 5 января в очереди умерли двое жителей оккупированного Донбасса.

Фотографии очереди в Twitter выложил пользователь с ником «Hochu domoy». «Это Еленовка на Украину. Льготка (люди, имеющие право первоочередного проезда. — Ред.) — почти на половину этой очереди. Поток машин не останавливается. Людей стоит много на нулевом. Мы не считали. Но много. Автобусы ходят», — говорится в комментарии к фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российско-оккупационные войска устроили провокацию на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская», вернув на подконтрольную правительству Украины территорию гражданских лиц уже после закрытия КПВВ.

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