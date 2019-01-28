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На КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина: первые детали ЧП
На линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в понедельник, 28 января, произошел очередной несчастный случай — в районе КПВВ «Станица Луганская» умер пожилой мужчина.
Напомним, 18 и 21 января в районе этого же КПВВ также были зафиксированы смерти двух мужчин.
Смерть мужчины 1951 года рождения наступила ориентировочно в 14:10. Пенсионер скончался на «нулевом» блокпосту КПВВ. Причина смерти неизвестна.
«Вместе с женой и сыном пенсионер направлялся со стороны контролируемой правительством Украины территории, прошел проверку и ждал, пока процедуру пройдут родные», — говорится в сообщении БФ «Право на защиту».
Ранее «ФАКТЫ» уже сообщали о нескольких смертях в районе контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Так, 5 января в очередях на КПВВ скончались двое жителей неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей. 10 января в районе пункта пропуска «Майорское» со стороны оккупированной территории Донбасса скончались три человека. 16 января на этом же блокпосту умерла женщина.
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