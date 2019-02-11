«Аякс» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 13 февраля, на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме местный «Аякс» и обладатель трофея трех последних сезонов мадридский «Реал» сыграют первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов (начало — в 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи команд Эрика тен Хага и Сантьяго Солари в столице Нидерландов, за которой вы сможете следить в этой новости.



Ужасная статистика для «Аякса»

Четырехкратный победитель Кубка европейских чемпионов «Аякс» в последнее время крайне неудачно играет именно против «Реала»: шесть подряд поражений с общим счетом 2:20! При этом в Амстердаме — 0:4 в 2010-м, 0:3 в 2011-м и 1:4 в 2012-м.

Последние победы амстердамцев над Королевским клубом датированы далеким уже 1995 годом (1:0 дома и 2:0 на выезде), когда голландцы выиграли Лигу чемпионов.

*3 октября 2012 года. «Амстердам Арена». «Аякс» — «Реал» — 1:4

С другой стороны, в текущем еврокубковом сезоне «Аякс» еще не потерпел ни одного поражения в 12 матчах (в квалификации со «Штурмом» — 2:0 и 3:1, со «Стандардом» — 2:2 и 3:0, с киевским «Динамо» — 3:1 и 0:0, в группе с АЕКом — 3:0 и 2:0, с «Бенфикой» — 1:0 и 1:1, с «Баварией» — 1:1 и 3:3). В свою очередь, «Реал» умудрился дважды уступить российскому ЦСКА (0:1 в Москве и 0:3 в Мадриде).

В своих чемпионатах — на вторых позициях

В последнем поединке элитного голландского дивизиона «Аякс» неожиданно проиграл в гостях «Хераклесу» и по-прежнему занимает в турнирной таблице вторую позицию с шестиочковым отставанием от ПСВ «Эйндховен».

«Реал» же вышел на второе место в Ла Лиге после победы в мадридском дерби над «Атлетико» (3:1). Отставание мадридцев от «Барселоны», с которой подопечные Солари сыграли вничью в первом полуфинале Кубка Испании (1:1), также составляет шесть очков.

«Йохан Кройфф Арена»

Стадион «Йохан Кройфф Арена», открытый в столице Нидерландов в 1996 году (возведение сооружения обошлось в 140 млн евро), способен принять на своих трибунах 54 846 болельщиков и ранее назывался «Амстердам Арена». 25 апреля 2018 года домашняя арена «Аякса», оборудованная раздвижной крышей, была переименована в честь легендарного футболиста амстердамского клуба и сборной Нидерландов, скончавшегося в 2016-м от рака (за Кройффом в клубе навечно закреплен 14-й номер).

Кроме того, в честь бывшего игрока и тренера команды «Аякс» установил на стадионе его бюст и открыл «Стену Кройффа» с изображением футболиста.

*"Стена Кройффа"

На стадионе (в особой атмосфере, царящей на этой арене, вашему покорному слуге удалось убедиться трижды: во время полуфинала Евро-2000 Нидерланды — Италия, спустя 10 лет во время еврокубковой встречи амстердамцев с «Динамо» и летом прошлого года во время еще одной дуэли голландцев и киевлян) расположен также музей футбольного клуба «Аякс», история которого насчитывает уже более 100 лет.

*"Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме

Матч на ТВ

В прямом эфире поединок «Аякс» и «Реал», который выигрывал Кубок чемпионов 13 (!) раз, 13 февраля, начиная с 22:00, покажет телеканал «Футбол 2». А еще раньше, в 21:30, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем поединке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию встречи Лиги чемпионов «МЮ» — «ПСЖ».

Фото Getty Images, ФК «Аякс»



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