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Запрет россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине: в ОБСЕ сделали важное заявление
В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ хоть и выразили сожаление в связи с запретом гражданам России наблюдать за президентскими выборами в Украине, решили не привлекать россиян в наблюдательные миссии организации.
Как сообщает «Сегодня», об этом заявил пресс-секретарь Бюро Томас Раймер. По его словам, Бюро получило 92 заявки на участие в наблюдательной миссии, две из которых — российские. «К сожалению, власти Украины в соответствии с принятым Верховной Радой постановлением заявили, что российские наблюдатели не могут получить аккредитацию и не смогут работать на выборах. Таким образом, их не будет в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ», — заявил он.
По словам Томаса Раймера, в Украину планируют приехать 750 краткосрочных наблюдателей за выборами. А долгосрочные — их будет более 30 человек — уже начинают прибывать в Украину и планируют начать работу с 13 февраля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей, и не будет ни одного наблюдателя от страны-агрессора и оккупанта — России.
В России, ранее настаивающей на участии своих представителей в наблюдательных миссиях, отказались от этой идеи, мотивируя свой отказ беспокойством о безопасности граждан РФ.
А спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, который ранее считал допуск наблюдателей из России на выборы президента Украины необходимым, изменил свою позицию и отметил справедливость обеспокоенности Киева.
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