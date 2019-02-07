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Политика

Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине

14:24 7 февраля 2019   138
наблюдатели
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада запретила гражданам России быть наблюдателями на выборах в Украине. Запрет распространяется на выборы президента, народных депутатов и местные выборы.

Законодательная инициатива была поддержана 232 голосами.

Парламентарии учли, что россияне хотят зарегистрироваться наблюдателями не от родной страны, а от миссии ОБСЕ. Потому в законе указано, что официальным наблюдателем не может быть представитель международной организации, чья кандидатура предложена или внесена государством-агрессором (государством-оккупантом).

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер призывал пустить российских наблюдателей на выборы в Украину, если россияне прибудут не от РФ, а в составе делегации БДИПЧ ОБСЕ (бюро по правам человека). В ОБСЕ также настаивали, что россияне имеют право наблюдать за выборами в Украине.

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