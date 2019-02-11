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Политика

Открытие "представительства ДНР" в Вероне: появилась реакция Украины

15:31 11 февраля 2019   304
МИД Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Посольство Украины в Италии и МИД осудили открытие так называемого «представительства ДНР» в итальянской Вероне. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Италии в Facebook.

Так, посольство решительно осуждает любые попытки продвижения фейковых «республик» в Италии и отмечает, что это неприемлемо для страны-члена ЕС. К таким попыткам диппредставительство относит и открытие 9 февраля в Вероне «представительства ДНР», которое украинские дипломаты называют «антиукраинской провокацией местных пророссийских сил».

В посольстве отметили, что эта провокация вызвала возмущение украинской общины и многих итальянских друзей Украины.

Как писали «ФАКТЫ», террористы «ДНР» не только организовывают в странах Европы свои «диппредставительства», но и активно участвуют в митингах и различных протестах.

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