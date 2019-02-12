Могут ли забрать квартиру за долги по "коммуналке"

Деньги

В последнее время в Украине стремительно растет задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. По данным Государственной службы статистики Украины, за 2018 год общий долг за «коммуналку» вырос на 70% и сейчас составляет уже 55,6 млрд грн. По мнению экспертов, такая ситуация связана как с ростом цен на энергоносители и тарифов на газ, отопление, водоснабжение, так и с ужесточением политики государства по предоставлению людям субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако открытыми остаются вопросы: какие санкции будут применяться к должникам, могут ли они лишиться жилья и как вообще можно выйти из такой кризисной ситуации? Об этом «ФАКТЫ» расспросили экспертов.

Имеешь долг — не получаешь субсидию

Стоит отметить, что большинство специалистов напрямую связывают рост задолженности населения с несовершенством и ужесточением системы предоставления субсидий. Государство, с одной стороны, повышает цены и тарифы, а с другой стороны, декларируя заботу о малоимущих, делает все возможное, чтобы сократить количество субсидиантов.

«Мировая практика оказания государственной помощи людям — это создание справедливой системы, которая работает в автоматическом режиме, где „ручное“ решение вопросов составляет не более 10%. У нас же система получения субсидий сегодня состоит более чем на 80% из „ручного“ управления», — считает энергетический эксперт Мария Яковлева.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что на самом деле системы оказания помощи не существует, а создан очередной механизм для процветания коррупции.

«Спросите любого человека, который был вынужден обратиться за субсидией, как унизительно это проходило. Практически эта так называемая система предоставления помощи от государства не учитывает реалий нашей жизни. Прописаны на одной площади дети или внуки, которые не проживают с вами — надо вызвать комиссию. Супруг не живет с тобой — надо вызвать комиссию. Кто-то из членов семьи тяжело болен и является нетрудоспособным — надо вызвать комиссию. Практически по каждой нашей реальной жизненной ситуации надо вызвать комиссию. А что именно увидит комиссия — это процесс „творческий“! Это и является доказательством того, что системы субсидий, которая работала бы в автоматическом режиме, сегодня в нашей стране не существует», — считает эксперт.

По словам эксперта Центра структурной политологии «Выбор» Лилии Брудницкой, объемы долгов в коммунальном секторе будут нарастать как снежный ком, в том числе из-за отчаянного стремления правительства ограничить количество субсидиантов и по причине выгоды для некоторых коммунальных предприятий или определенных групп влияния наличия у населения долга.

«Но коллапса жилищно-коммунального хозяйства не будет. В какой-то момент НКРЭКУ придется пересматривать тарифы в сторону снижения, хотя бы по отдельным позициям. Поскольку практика последних лет показала, что увеличение тарифов порождает такие дисбалансы, которых не перекрыть никакими штрафами, пенями и даже тотальной конфискацией имущества и жилья у должников.

Хочу отметить, что теоретически украинское законодательство позволяет начать процедуру отчуждения жилья за коммунальные долги, но такие примеры по стране, к счастью, единичны. Однако само наличие задолженности ограничивает возможности граждан. В такой ситуации высока вероятность отказа в назначении субсидии, а на долг может быть начислена пеня", — отметила Брудницкая.

Хотя поставщики услуг имеют право и возможность применять санкции к должникам.

«Те компании, которые поставляют потребителям электричество, газ или воду, за неуплату могут прекратить предоставлять услугу, то есть отключить свет, воду, газ. И такие примеры известны. Особенно часто этим пользуются компании — поставщики электроэнергии.

Хочу отметить, что компании, оказывающие услуги по управлению домами, не имеют возможности прекратить предоставлять услугу, поэтому для них единственная возможность вернуть просроченную задолженность — обратиться в суд. В случае принятия судебного решения о взыскании долга материалы передаются в Государственную исполнительную службу, и уже эта организация вправе наложить арест на движимое и недвижимое имущество должника. Оно может быть выставлено на продажу в случае невозможности погасить задолженность. В Украине уже есть судебная практика, когда люди лишались квартиры из-за долгов за коммунальные услуги", — рассказал «ФАКТАМ» основатель Investment Development Property Игорь Черненко.

Кроме того, должники могут лишиться субсидии, а поставщики услуг имеют право начислять пеню на задолженность, пытаясь таким образом стимулировать людей к погашению долга.

«Если вы получаете субсидию и вовремя не уплатили свою часть взноса за жилищно-коммунальные услуги, то вас через месяц лишат субсидии автоматически. Именно этот процесс у нас работает системно и автоматически! При этом на задолженность начисляется пеня. Согласно Закону «О жилищно-коммунальных услугах» это 0,01% за каждый день просрочки, а за год пеня составит 3,65%.

А еще вашу квартиру могут принудительно продать для погашения долга за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с пунктом 7 статьи 48 Закона «Об исполнительном производстве», если сумма превысит 20 минимальных зарплат (сегодня это 83 460 грн). С нашими заоблачными ценами и тарифами, с безосновательными доначислениями и мифическими долгами это может произойти менее чем за год", — считает Яковлева.

Как проблема долгов за «коммуналку» решается в других странах

Проблема с долгами за коммунальные услуги возникает не только в Украине. Поэтому интересно, как этот вопрос решается в других странах.

Как сообщила «ФАКТАМ» старший экономист Центра экономической стратегии Оксана Затворницкая, за рубежом каждое предприятие имеет службу по связям с потребителями, которая занимается вопросами взыскания задолженности. Каждая такая служба действует по своему стандарту, однако если обобщить, то самой распространенной будет такая практика:

напомнить потребителю за пять-семь дней до даты уплаты о необходимости внесения суммы за услуги;

позвонить потребителю в случае задержки оплаты и предложить реструктуризовать платежи;

в случае повторной неуплаты — требовать внесения частичной предоплаты — задатка;

в случае неуплаты — сообщить потребителю о возможности прекращения оказания услуги. Фактическое отключение должно произойти не ранее чем через четыре-пять дней после уведомления и не может приходиться на праздничные дни.

в случае восстановления предоставления — требовать повторного внесения платы за услугу присоединения к сети, плюс установить сумму залога.

«Давайте рассмотрим опыт Германии. В этой стране большинство квартир принадлежат либо частным лицам, либо крупным компаниям. Поэтому большая часть населения долгосрочно арендует жилье. Людей, которые не платят за «коммуналку», выселяют из квартиры. Если человек работает и не платит, то его предупреждают и дают срок для погашения долга, например, три месяца. Но в случае непогашения задолженности его выселят. И это его проблема, ему придется искать другое жилье.

Люди, которые ничего не зарабатывают и не в состоянии это делать, например, по состоянию здоровья, получают дотации от государства. Все остальные при аренде жилья обязаны предоставлять справку о доходах. Если человек потерял работу и не может оплачивать жилье, он оформляет пособие по безработице и тогда оплату его жилья берет на себя соответствующая государственная структура. Это касается аренды. Если же квартира в собственности человека, тогда задолженность будут требовать в судебном порядке", — отметил Черненко.

Стоит напомнить, что недавно правительство приняло постановление о том, что украинцам, которые в установленные сроки не оплачивают коммунальные услуги, будут отменять субсидии. Своим решением Кабмин уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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