В парламенте призвали остановить реформу энергорынка

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«Я согласен, что никакой реформы почти и не произошло. А то, что происходит, пока провальное. Именно из-за долгов, из-за того, что непрофессиональная имплементация», — прокомментировал председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексей Рябчин призыв экс-члена НКРЭКУ Андрея Геруса остановить реформы рынков газа и электроэнергии.

Аналогичную позицию высказал экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. «Нам надо приостановить свой бег этот в никуда, понять, что все это, что напринимали теоретики, на практике не работает. И вносить очень серьезную коррекцию в эти так называемые реформы», — подчеркнул он.

Как сообщалось, украинский экономист, глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус призвал остановить реформы рынков газа и электроэнергии. Такое заявление он сделал во время круглого стола «Розничный рынок электрической энергии Украины: первый месяц функционирования, вызовы, проблемы и пути их решения», который состоялся в комитете ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса.

По мнению эксперта, предыдущая модель функционирования рынка электроэнергии обеспечивала больший процент оплаты за потребленные услуги.

С 1 июля планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы третьего энергопакета ЕС. Целью нового рынка электрической энергии является внедрение конкурентных механизмов функционирования рынка электрической энергии, свободный выбор контрагентов и обеспечение права потребителя свободно выбирать поставщика электроэнергии.

Директор секретариата Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янош Копач неоднократно призывал власти Украины ускорить реформу энергорынка.

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