Падение доллара замедлилось: чего ждать дальше

Деньги

Нынешний февраль на отечественном валютном рынке проходит нетипично: курсы иностранных валют снижаются, а гривня демонстрирует уверенный рост стоимости. Так, на 12 февраля Нацбанк установил соотношение доллара к гривне на уровне 27,06 грн. Таким образом, только за прошедшую неделю гривня укрепилась еще на 16 копеек, а с начала года доллар уже потерял в цене 1 гривню 11 копеек.

— На минувшей неделе, с 4 февраля, доллар подешевел к гривне во всех сегментах валютного рынка на 1,1−2,4 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, официальный курс снизился с 27,57 до 26,90 грн (минус 2,4 процента). Курс доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», изменился за это же время с 27,365−27,385 грн до 26,970−27,010 грн (минус 1,4 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках опустились с 27,31−27,56 до 27,16−27,27 грн (минус 1,1—1,3 процента).

На рынке по-прежнему преобладает продажа валюты экспортерами над ее покупкой, однако тенденция укрепления гривни к концу прошлой недели хоть и сохранилась, но существенно замедлилась. Пока Минфин не предлагает рынку размещение ОВГЗ, действие фактора высокого спроса на гривню иностранных инвесторов временно приостановлено. Тем не менее на текущей неделе мы ожидаем продолжения снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться у отметки 26,7 грн, а наличный доллар в банках — 26,7−27,0 грн.

Финансисты отмечают, что первая неделя работы новых правил регулирования валютного рынка прошла успешно: межбанк и наличный сегмент очень плавно привыкают к купле-продаже валюты онлайн населением или же, к примеру, к требованию для предприятий перед покупкой валюты заблаговременно резервировать гривневые суммы на своих счетах.

Продолжающийся ревальвационный настрой рынка усилен вступившими в силу законодательными нормами по валютной либерализации, что привело к преобладанию предложения валюты над спросом и, как следствие, падению ее курса, — рассказал директор казначейства «Банка Кредит Днепр» Олег Куринной. — Это, в свою очередь, мотивирует Нацбанк к тому, чтобы выкупать в резерв излишки долларов на торгах. Средний курс на прошлой неделе был около 26,95 грн за доллар. По разным оценкам, ежедневно регулятор приобретал на межбанке от 20 млн до 25 млн долларов.

На наличном рынке доллар также дешевеет. На 12 февраля в кассах банков и обменниках средний курсовой диапазон при продаже доллара опустился до 27,17−27,25 грн. Финансисты уверены, что курс может снизиться еще на 7—12 копеек.

Евро в конце прошлой недели — 7−8 февраля — повысился на 12 копеек, но с понедельника, 11 февраля, снова подешевел на 20 копеек. На 12 февраля Нацбанк установил курс европейской валюты на уровне 31,60 грн. В обменных пунктах за прошедшую неделю цены на евро практически не изменились: покупка — по 30,70−30,95 грн, продажа — по 31,20—31,30 грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине уже несколько недель доллар и евро стремительно дешевеют. А украинцы активно скупают валюту. Так, всего за сутки население приобрело онлайн миллионы долларов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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