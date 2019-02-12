Как теперь украинцы будут возвращать валютные кредиты: принято важное решение

Деньги

Не секрет, что за годы независимости миллионы граждан Украины обращались в банки за кредитами. Причем довольно длительный период выгоднее было брать валютные кредиты. Однако после существенного ослабления гривни именно эти люди зачастую не могли вернуть кредит. Сейчас в Украине уже принят Кодекс по процедурам банкротства, позволяющий людям объявить себя банкротом в случае невозможности вернуть долги. Однако остается много не урегулированных вопросов по порядку возврата старых, давно просроченных валютных кредитов.

Недавно Большая палата Верховного суда, рассмотрев одно из дел, отступила от правовой позиции Верховного суда Украины по рассматриваемому ранее делу относительно взыскания валютного долга в гривневом эквиваленте.

В частности, в постановлении высказана новая позиция относительно правильного применения норм права: получив валютный кредит, заемщик обязан, если другое не установлено законом или договором, вернуть заимодателю такую же сумму средств в иностранной валюте, какая была им получена. Как заключение договоров, так и исполнение указанных в них обязательств в иностранной валюте, в частности займа, не противоречат действующему законодательству.

Также Большая палата растолковала положения части второй статьи 625 Гражданского кодекса Украины: при расчете 3% годовых за основу следует брать просроченную сумму, определенную в договоре или судебном решении, а не ее эквивалент в гривне. Так, 3% годовых рассчитываются с учетом просроченной суммы, определенной в соответствующей валюте, умноженной на количество дней просрочки.

Как это постановление может отразиться на тысячах украинцев, имеющих задолженность по валютным кредитам, «ФАКТАМ» разъяснил старший партнер Адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец:

— Это решение Верховного суда касается как заемщиков, так и вкладчиков банков. Если речь идет о валютном кредите либо валютном депозите, ВС пришел к выводу, что возврат средств должен происходить именно в эквиваленте к валюте. Причем не на момент принятия решения о возмещении средств, а на момент возврата.

Предположим, заемщик взял в 2006 году у банка или у частного кредитора, то есть другого гражданина, тысячу долларов. Тогда это было эквивалент 5 тысяч гривен. Теперь же человек должен вернуть, уже по текущему курсу, 27 тысяч гривен. И даже если в решении суда было написано: вернуть тысячу долларов в эквиваленте 5 тысяч гривен, то сейчас все равно возвращать нужно сумму в привязке к текущему курсу валюты.

Таким образом, теперь исполнительная служба, которая будет взыскивать валютный долг, должна будет пересчитать сумму задолженности по текущему курсу в гривни и установить, действительно ли судебное решение о взыскании долга выполнено в полном объеме.

Исключением здесь будут только ситуации, ранее урегулированные Верховным судом, когда суд, рассматривавший дело, установил, что по требованию кредитора нужно вернуть сумму в гривнях. То есть сам кредитор, когда подавал иск, просил не тысячу долларов вернуть, а 5 тысяч гривен.

— А как теперь будет рассчитываться размер взыскания за просроченный кредит?

- Статьей Гражданского кодекса предусмотрена уплата 3% годовых за невыполнение заемщиком своих обязательств по своевременному возврату долга. Сумму этих 3% также нужно пересчитывать в привязке к валюте, в которой брался кредит. То есть не в привязке к гривне, что заемщик просрочил возврат эквивалента 5 тысяч гривен на тот момент, а в привязке к валюте, к тысяче долларов. Но учитывая, что все расчеты в Украине производятся в гривне, проценты начисляются в долларах, но выплачиваются в гривне по текущему курсу.

Хочу отметить, что такая методика начисления процентов касается не только банковских кредитов. Это может быть валютный заем у физического лица, договор о поставке товара либо другие невыполненные обязательства.

— Постановление Верховного суда касается всех судебных решений о взыскании долгов по валютным кредитам и займам?

— Как показывает практика, суды в большинстве своем обязаны придерживаться тех позиций, которые озвучены Большой палатой Верховного суда либо Верховным судом. Но суд может отойти от этих позиций, если он посчитает их неправильными, и привести в своем решении соответствующее обоснование. Есть вероятность, что 90% судов учтут постановление Верховного суда. Хотя всегда есть исключения. Какой-нибудь районный судья может решить, что он не согласен с рекомендациями Верховного суда, тем более что последний и сам часто меняет свою позицию по тем или иным вопросам. Например, недавно он изменил точку зрения относительно недействительности договоров ипотеки, — отметил Ростислав Кравец.

Стоит напомнить, что недавно был принят Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования». Этот документ позволил банкам изменять процентные ставки в одностороннем порядке и уведомлять об этом клиента. Если клиент не согласен, он может в течение месяца вернуть всю сумму кредита после получения уведомления от банка, и в этот период будет действовать прежняя ставка. Однако по долгосрочным ипотечным кредитам у клиентов в большинстве случаев нет возможности вернуть весь кредит в такой короткий промежуток времени. Поэтому людям следует учитывать этот риск.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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