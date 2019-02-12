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Верховный суд принял важное решение об участии Симоненко в выборах президента Украины
Верховный суд Украины подтвердил обоснованность решение суда первой инстанции о правомерности отказа Центризбиркома в регистрации Петра Симоненко кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает пресс-служба высшей судебной инстанции.
В обосновании своего решения суд сослался на требования закона о декоммунизации.
Истцы просили судей признать противоправным и отменить постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидата на пост президента Украины, выдвинутого КПУ.
Напомним, 2 февраля Центральная избирательная комиссия отказала лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко в регистрации кандидатами на выборах президента Украины, указав, что устав и символика выдвинувшей его Коммунистической партии Украины не соответствуют требованиям этого закона.
Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований главного коммуниста отказал, а Шестой апелляционный административный суд не нашел оснований для отмены данного решения суда.
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