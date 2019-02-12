Ограбление бизнесмена в Киеве: выяснились важные детали

Происшествия

Стали известны подробности ЧП, которое произошло во вторник, 12 февраля, в районе станции метро «Васильковская» в Киеве. «ФАКТЫ» писали, что там водитель автомобиля Nissan был заблокирован черным BMW на иностранных номерах. Оттуда выскочили трое в масках и отобрали у него сумку с деньгами, где было 40 тысяч долларов.

В комментарии журналистам Сегодня в полиции Киева уточнили, что стрельбы на месте не было, а нападавших в масках было двое.

Также стало известно, почему пострадавший заявил о стрельбе — за выстрелы он принял звуки бьющегося стекла.

«Пострадавший, предприниматель, 1972 года рождения, уточнил, что за стрельбу он принял звуки от разбивающегося стекла. Травм он не получил. На месте происшествия наши сотрудники не обнаружили гильз, лишь битое стекло. Злоумышленники тяжелыми предметами выбили окна в авто и отобрали сумку с деньгами. После этого скрылись на черном BMW», — сообщили правоохранители.

В настоящее время полицейские изучают видео с камер наблюдения. По предварительным данным, нападавшие сбежали в направлении жилого массива Теремки.

Ранее в Киеве задержали группу иностранцев, которые грабили автомобили. В частности, 6 декабря на перекрестке улиц Валерия Лобановского и Владимира Брожка члены банды разбили окно в машине и украли сумку с 15 тысячами долларов.

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