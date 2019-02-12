Происшествия

Пассажиры в тамбуре, в купе гуляет ветер: с поездом Киев — Рахов произошло новое ЧП (фото)

В печально известном поезде «Укрзалізниці» сообщением Киев — Рахов произошло новое ЧП: неизвестные бросили в окно вагона камень, в результате в одном из купе вылетело стекло. Об инциденте в Facebook сообщил один из очевидцев Валерий Кравчук.

«Недавно падали полки, теперь во время движения вылетают окна. Правда, при помощи недоброжелателей. Порезанные руки обломками стекла, пассажиры теперь едут в тамбуре, в купе гуляет ветер», — говорится в сообщении.

Фото из вагона поезда

Напомним, «ФАКТЫ» писали об украинке, получившей серьезные травмы после падения на нее полки в поезде сообщением Киев — Рахов. Нашему журналисту она рассказала, что на самом деле произошло в вагоне. А до инцидента с полкой этот же поезд внезапно остановился посреди заснеженного поля.

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