Спорт

Ракицкий дебютировал за «Зенит» с поражения в Лиге Европы: видеообзор матча

Во вторник, 12 февраля, поединком на стамбульском стадионе «Шюкрю Сараджоглу» между местным «Фенербахче» и российским «Зенитом» стартовала стадия плей-офф Лиги Европы.

Дуэль 14-й (!) на данный момент команды чемпионата Турции и лидером российской премьер лиги, в которой в составе «Зенита» официально дебютировал экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий (уже на 5-й минуте получил желтую карточку), завершилась победой «Фенербахче» — 1:0 (Слимани, 21).

При этом на 44-й минуте словацкий легионер «Зенита» Роберт Мак не реализовал пенальти, проиграв дуэль голкиперу турок.

Отмечу, что перед началом встречи фанаты «Фенербахче» с ножами и арматурой остановили автобус с поклонниками «Зенита» и попытались проникнуть внутрь. Но поклонники российской команды смогли заблокировать двери, и автобус покинул место инцидента. В результате нападения были разбиты стекла, два человека получили порезы.

Кроме того, как сообщил телеграм-канал Of news, в день игры были зафиксированы попытки турецких фанатов найти российских болельщиков в барах.

Ответная встреча соперников состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Остальные первые матчи 1/16 финала Лиги Европы, в том числе поединки «Олимпиакос» — «Динамо» и «Шахтер» — «Айнтрахт», намечены на 14 февраля.

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Фото Getty Images



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