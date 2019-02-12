Убийственные очереди: сеть взбудоражила смерть мужчины на блокпосту боевиков «ДНР»

Происшествия

На блокпосту боевиков на линии разграничения, неподалеку от оккупированного мукомольного завода «Каргил» в поселке Еленовка Волновахского районе Донецкой области умер пожилой водитель. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«На Каргиле сегодня утром мужчина умер. Водитель пожилой. Из «ночников». АН9462ЕО — номер авто, желтая «копейка».

«КПВВ превращаются в ворота на тот свет».

«Приехала на Каргил в сторону Украины в 5:10 утра, стала в льготную очередь, на данный момент впереди 10 машин еще, наглость и взятки процветают! Хуже чем сейчас уже не может быть. Все утро едут одни перевозчики без всякой совести. Конец льготной очереди, естественно, не проедет. Умер водитель соседней машины и всем наплевать, как вроде так и должно быть! НАРОДНАЯ республика — для народа!»

«Той випадок, коли з Києва до Франкфурта та Відня ближче, як з Горлівки до Артемівська».

«Да! На днях летал в Берлин. 4 часа. Это со всеми регистрациями, границами, дьютиками и перелетом».

«А на Новый год ездил в гетто. В 5 утра выехал, в 5 вечера был в ОРДО. 12 часов — 300 км, 1000 грн. Кошмар».

«А в Берлин 3000 грн — туда и обратно самолетом», — пишут в социальной сети.

Путники, пересекающую линию разграничения называют «ночниками» тех, кому приходится, не дождавшись своей очереди на пропуск через линию разграничения, ночевать в очереди. Умерший, по информации очевидцев, провел зимнюю ночь в автомобиле.

В ветке, где обсуждают смерть водителя, все сравнения прохождения контроля на пунктах пропуска — не в пользу боевиков.

«Ехала в Донецк. На „фашистской“ Украине машин нет — полный порядок, как всегда, очередь — на 20 минут. Работают хорошо. смотрят с собакой и металлоискателем, особенно тщательно досматривают мужчин. Единственно, что собака замучена — беганием целый день вдоль очереди по морозу и по наклону. На собачку не мешало бы попонку надеть и ботиночки. И кормить получше. На, так сказать, „днра“ полный… как всегда! Машин в 10 рядов! Переезжали по горе снега. Автобусы проехать не могут. Людей — туча. До каких пор будет продолжаться это издевательство?! И, где все для людей?» — пишет донецкая пенсионерка.

Напомним, «ФАКТЫ» не раз писали о том, что из-за искусственно создаваемых препятствий на блокпостах боевиков в очередях на пересечение линий разграничения умирают люди.

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