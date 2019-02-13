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Напали на пограничников и заблокировались в авто: на украинско-польской границе произошло ЧП (видео)
В пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе зафиксировано нападение на пограничников — агрессию проявили два гражданина Украины, которые на рассвете 13 февраля прибыли на своем микроавтобусе в пункт пропуска и пытались выехать в другую страну без международного страхового сертификата.
Сначала они попытались прорваться через границу силой, вступив в драку с пограничниками, а после этого заблокировались в автомобиле, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
За содеянное мужчинам грозит уголовная ответственность по статье 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов»).
Одновременно пограничники разъяснили, что наличие Международного страхового сертификата «Зеленая карта» является обязательным условием для водителей, которые планируют выехать за границу на собственном автомобиле в страны-члены Международной системы. В свою очередь в соответствии с законодательством Госпогранслужба обязана контролировать наличие у владельца транспортного средства страхового сертификата «Зеленая карта» в случае выезда из Украины.
Напомним, ранее в пункте пропуска через границу с Румынией в Закарпатской области пограничникам угрожали расстрелом контрабандисты.
В прошлом году на этом же участке патрулирования пограничного наряда отдела «Деловое» контрабандисты совершили наезд на пограничника, который привел к его смерти.
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