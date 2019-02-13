Сфотографировала девочку в туалете: в Украине суд впервые наказал школьницу за буллинг

Происшествия

Бориспольский районный суд Киевской области вынес первое в Украине решение о буллинге в школе. Девочку, травившую свою сверстницу, привлекли к административной ответственности. Правда поскольку она еще несовершеннолетняя, штраф суд обязал заплатить ее мать.

В пресс-службе полиции Киевской области «ФАКТАМ» рассказали подробности этого дела.

- Речь идет о случае, который произошел в январе 2019 года в Бориспольской школе № 7, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы Киевского областного управления полиции Николай Жукович. — Одна девочка сфотографировала другую в туалете. После чего неприлично отфотошопила снимок и выставила в закрытой группе в соцсети. Мама потерпевшей это увидела и рассказала учителям, которые в свою очередь обратились в полицию. Был составлен административный протокол.

Школьница признала свою вину. Ее мать обязали заплатить в общей сложности около 1200 гривен.

В Бориспольской школе № 7, где учатся обе девочки, «ФАКТАМ» подтвердили, что такой случай был. Но уверяют, что сейчас отношения между детьми наладились.

- Когда это произошло, мы тут же обратились в Службу по делам детей и в управление ювенальной превенции, как и предусматривает закон, — сказала «ФАКТАМ» директор школы Анна Михайлюк. — Эти девочки — подростки. Одной 13 лет, другой 14. Девочка, которая сделала эти фотографии, чрезвычайно активная и очень эмоциональная. После того, как все это произошло, в классах была проведена соответствующая работа. Девочка признала свою вину и говорит, что сожалеет о содеянном. Остальные дети тоже отреагировали адекватно. Сейчас отношения между этими школьницами уже наладились, поэтому не хотелось бы снова все это ворошить. Кстати, одна из этих девочек сейчас заболела корью и лежит в больнице.

14 февраля в том же Бориспольском райсуде Киевской области должны рассмотреть еще одно дело по буллингу.

Речь идет о нашумевшем случае с жительницами села Вишеньки Бориспольского района. В конце января в соцсетях появилось видео жестокого избиения девятиклассницы ее сверстницей. Агрессивная девушка била свою жертву по голове ногами, а сестра нападавшей снимала все это на камеру мобильного телефона. После резонанса в СМИ в полиции открыли уголовное и административное производства.

Как выяснили «ФАКТЫ», конфликт между девочками начался еще в школе. Одна обвинила другую в распространении ложных слухов. После чего агрессивно настроенная школьница вызвала свою жертву с урока и начала бить прямо в школьном коридоре. Происходящее вовремя заметила учительница, которая развела девушек по разным классам. Но конфликт на этом не закончился. После уроков агрессивная школьница собрала «группу поддержки» и напала на свою жертву на улице. Видео второго избиения и появилось в соцсетях.

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После того, как информация о произошедшем появилась в прессе, скандальное видео юные хулиганки из соцсети удалили. Отчим пострадавшей сказал журналистам, что девочка, избившая его падчерицу, о содеянном ни капли не сожалеет и даже не извинилась.

Уголовное производство открыли по факту нанесения телесных повреждений. По нему будут привлекать к ответственности нападавшую школьницу. Пострадавшая сейчас проходит судебно-медицинскую экспертизу. А сестру агрессивной школьницы привлекли к административной ответственности по статье о буллинге — за то, что участвовала в травле и выложила видео драки в соцсети.

Это будет уже второе решение суда по случаю буллинга среди подростков. Как сообщали «ФАКТЫ», закон, предусматривающий административную ответственность за буллинг, президент Украины Петр Порошенко подписал в январе 2019 года. В законе сказано, что штраф за буллинг теперь будет составлять от 850 до 1700 гривен. Если нарушителям еще нет 16 лет, штрафы будут платить их родители или опекуны. Закон также предусматривает административную ответственность для педагогов, которые попытаются скрыть проявления буллинга в школе от руководства и правоохранительных органов.

В Киевском областном управлении полиции «ФАКТАМ» сообщили, что только по Киевской области у них уже составлено семь административных протоколов по буллингу. По итогам 2018 года Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространения буллинга.

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В последнее время случаи травли среди детей и подростков происходят едва ли не каждую неделю. 13 февраля в сети появилось видео избиения пятиклассника другим мальчиком. Кадры были сняты в микрорайоне Всебратское-2 в Кривом Роге. Видеороликом заинтересовалась полиция и уже открыла уголовное производство.

Несколько дней назад «ФАКТЫ» рассказывали подробности зверской расправы житомирских подростков над школьницей. Три хулиганки повалили девочку на землю и били ногами. В результате поломали ей руку и отбили почку. Процесс снимали на видео. Практически в то же время похожий случай произошел в Золочеве Львовской области, где подростки зверски избили 14-летнюю школьницу. Немного раньше девочка на камеру избила сверстницу в Днепре, а в Харькове 11-летнюю школьницу старшеклассники довели до реанимации.

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Самыми громкими случаями буллинга в Украине стало избиение Полины Малоштан в Чернигове (суд по этому делу идет до сих пор) и избиение девочками-подростками своей сверстницы в Одессе в августе 2018 года. Также «ФАКТЫ» сообщали, как ученику киевского лицея одноклассники сломали позвоночник.

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