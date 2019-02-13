Минские переговоры: Украина предложила несколько вариантов обмена пленных

Политика

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 13 февраля, украинская сторона передала россиянам предложения об обмене заложниками в нескольких форматах, однако ни одно из предложений не было принято. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Еще раз передали РФ предложение забрать 25 своих граждан и предложили различные форматы освобождения: широкий 25/25 (россиян на политзаключенных Кремля), и 19/72, предложили несколько других форматов. Если РФ не готова забрать всех своих, предложили несколько узких форматов, чтобы разблокировать процесс — начать с освобождения тех, кто нуждается в медлечении. Мы также готовы передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, 4 года удерживаемых в Донецке… но и на это россияне не дают согласия», — написала она.

По словам Геращенко, украинская сторона обратила внимание ОБСЕ, что уже три года остается невыполненным обещание боевиков — освободить подростков из Ясиноватой.



Она отметила, Россия и «власти» «ЛДНР» продолжают скрывать информацию об удерживаемых заложниках и годами не дают ответов на запросы украинской стороны.



В связи с этим украинская сторона призвала посла Фриша «приобщиться к установлению судьбы более 70 украинцев, содержание которых в тюрьмах украинской стороне умышленно не подтверждают (хотя украинская сторона имеет информацию и доказательства их незаконного ареста)».

Геращенко также сообщила, что на заседании ТКГ украинская сторона повторила свое требование немедленно освободить военнопленных моряков, захваченных россиянами в нейтральных водах Черного моря, хотя представитель РФ и доказывал, что Минск не является той площадкой, где должна решаться судьба военнопленных.

На переговорах, по словам политика, поднимался вопрос поиска пропавших без вести и необходимости создания соответствующего механизма при участии РФ и Международного комитета Красного Креста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», уже несколько заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске, проведенных в 2019 году, не ознаменовались прогрессом в решении проблем украинских заложников, удерживаемых боевиками и Россией.

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