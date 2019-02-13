«Тоттенхэм» учинил разгром «Боруссии» в Лиге чемпионов: видео голов

Спорт

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» на легендарном стадионе «Уэмбли» разгромил дортмундскую «Боруссию» — 3:0 (Сон Хын Мин, 47, Вертонген, 83, Льоренте, 86).

Дортмундцы — куда более опытный еврокубковый боец, нежели лондонцы (чего стоят только победа «шмелей» в решающем матче Лиги чемпионов-1996/1997 над итальянским «Ювентусом» и поражение в финальном поединке турнира сезона-2012/2013 от «Баварии»; при этом для «шпор» это всего третье участие в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Старого Света), тем не менее «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне показывает достаточно содержательную игру и небезосновательно считался фаворитом в домашнем поединке.

В итоге, при равной игре в первом тайме «шпоры» после перерыва учинили разгром сопернику. Едва успел начаться второй тайм, как кореец Сон Хын Мин откликнулся на навес Вертонгена с левого фланга и с близкого расстояния переправил мяч в ворота (девятый мяч для корейца в Лиге чемпионов — среди представителей Азии больше только у экс-форварда киевского «Динамо» уроженца Узбекистана Максима Шацких, у которого 11 голов в активе), а затем уже сам бельгийский защитник оказался на острие атаки, замкнув передачу Орье. Наконец, жирной точкой в матче, фактически поставившей крест на надеждах дортмундцев на положительный исход двухматчевого противостояния, стал гол Льоренте.

Видео гола Сон Хын Мина (47-я мин)

Видео гола Яна Вертонгена (83-я мин)

Видео гола Фернандо Льоренте (86-я мин)

Ответный матч пройдет 5 марта на «Вестфаленштадионе» в Дортмунде.

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