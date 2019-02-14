- 3:55 NASA завершило миссию ровера Opportunity на Марсе
- 3:17 От «34B» до «36DD»: грудь британок выросла на три размера за десять лет
- 2:52 Украина направит в Азовское море новые «Кентавры», — Генштаб
- 2:25 Вымогал 100 тысяч долларов: в Ровно задержан криминальный авторитет «Федор»
- 1:48 «Махач» на Крещатике: ультрас «Динамо» и «Айнтрахта» устроили массовую драку в Киеве
- 1:25 Психоз, стресс и даже диарея: врачи рассказали, как любовь может навредить здоровью
- 0:43 Избрание меры пресечения Мангеру: судья объявил перерыв в заседании до утра
- 0:27 ЧП в оккупированном Крыму: лопнул бассейн, водой на улицу вынесло двух дельфинов
- 23:59 «Тоттенхэм» учинил разгром «Боруссии» в Лиге чемпионов: видео голов
- 23:57 «Аякс» — «Реал» — 1:2: хроника матча Лиги чемпионов, видео голов
Вымогал 100 тысяч долларов: в Ровно задержан криминальный авторитет «Федор»
В Ровно задержали лидера преступной группировки, которая действует на территории Ровенской области с 2011 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.
По его словам, посредник и руководитель преступной группировки был задержан при вымогательстве 100 тысяч долларов.
«Именно преступная группировка „Федора“ в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ровенщины занималось вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в том числе частных предпринимателей, с единственной целью — собственное обогащение», — написал он.
Аброськин отметил, что от действий преступной группировки пострадал гражданин Италии.
«Не миновала участь попасть под „каток“ этой банды и гражданина Италии, который еще в 2008 году принял решение вложить деньги в ресторанный бизнес на территории нашей страны. Он прошел все, что возможно пройти: и поджоги авто, дважды нанесение тяжких телесных повреждений, еле выжил, потом поджог помещения кафе, принуждение покинуть нашу страну и оставить все имущество подонкам. За это время он прошел и наши „честные суды“, потерял женщину ради которой приехал из Италии — она умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат все искал правду», — отметил замглавы Нацполиции.
Напомним, ранее сообщалось, что из Украины принудительно выдворили гражданина Грузии с уголовным прозвищем «Арчи», который последние три года отбывал наказание в исправительном учреждении за совершение разбойных нападений в Ровенской области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине назвали количество «воров в законе».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 750 мм