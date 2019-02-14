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Происшествия

Вымогал 100 тысяч долларов: в Ровно задержан криминальный авторитет «Федор»

2:25 14 февраля 2019   64
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровно задержали лидера преступной группировки, которая действует на территории Ровенской области с 2011 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

По его словам, посредник и руководитель преступной группировки был задержан при вымогательстве 100 тысяч долларов.

«Именно преступная группировка „Федора“ в период с 2011 года и по настоящее время на территории Ровенщины занималось вымогательством денег путем угроз физической расправой, нанесением телесных повреждений, повреждением имущества путем его поджога, запугиванием граждан, в том числе частных предпринимателей, с единственной целью — собственное обогащение», — написал он.

Аброськин отметил, что от действий преступной группировки пострадал гражданин Италии.

«Не миновала участь попасть под „каток“ этой банды и гражданина Италии, который еще в 2008 году принял решение вложить деньги в ресторанный бизнес на территории нашей страны. Он прошел все, что возможно пройти: и поджоги авто, дважды нанесение тяжких телесных повреждений, еле выжил, потом поджог помещения кафе, принуждение покинуть нашу страну и оставить все имущество подонкам. За это время он прошел и наши „честные суды“, потерял женщину ради которой приехал из Италии — она умерла. Но он, как стойкий оловянный солдат все искал правду», — отметил замглавы Нацполиции.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины принудительно выдворили гражданина Грузии с уголовным прозвищем «Арчи», который последние три года отбывал наказание в исправительном учреждении за совершение разбойных нападений в Ровенской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине назвали количество «воров в законе».

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