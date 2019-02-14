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Спорт

Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть женский спринт на этапе Кубка мира

10:55 14 февраля 2019   145
Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть женский спринт на этапе Кубка мира
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 14 февраля, в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), принимавшем в 2002 году зимние Олимпийские игры, стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первый соревновательный день пройдет женская спринтерская гонка на 7,5 км.

Из 86 спортсменок, которые выйдут на дистанцию, четверо представляют Украину: Яна Бондарь (3-й стартовый номер), Юлия Джима (26-й, на фото), Надежда Белкина (53-й) и Мария Кручова (86-й).

Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити (США)

14 февраля (четверг)

Спринт (женщины) 20:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

К слову, в отличие от Кэнмора, где из-за сильных морозов произошли изменения в расписании этапа Кубка мира, в Солт-Лейк-Сити, наоборот, плюсовая температура — столбики термометров показывают 6−8 градусов выше нуля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спринтерские гонки на этапе Кубке мира в Кэнморе отменены из-за 31-градусного мороза.

Фото biathlon.com.ua

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