- 11:19 "Не убить, так поднагадить": Бабченко стал жертвой банковских аферистов
- 11:11 «Олимпиакос» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 11:10 Легкий рецепт вкусного десерта ко Дню святого Валентина от знаменитого французского повара
- 10:58 Довели долги по «коммуналке»: в Николаеве мужчина хотел взорвать девятиэтажку
- 10:55 Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть женский спринт на этапе Кубка мира
- 10:52 Умер известный советский певец и актер, звезда "Небесных ласточек"
- 10:50 Пограничники опровергли депортацию епископа Гедеона в США
- 10:40 Где смотреть онлайн «Олимпиакос» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 10:39 Тепло и комфортно: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе
- 10:35 С марта в Киеве изменится работа центров предоставления админуслуг
Биатлон в Солт-Лейк-Сити: где смотреть женский спринт на этапе Кубка мира
В четверг, 14 февраля, в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), принимавшем в 2002 году зимние Олимпийские игры, стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первый соревновательный день пройдет женская спринтерская гонка на 7,5 км.
Из 86 спортсменок, которые выйдут на дистанцию, четверо представляют Украину: Яна Бондарь (3-й стартовый номер), Юлия Джима (26-й, на фото), Надежда Белкина (53-й) и Мария Кручова (86-й).
Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити (США)
14 февраля (четверг)
Спринт (женщины) 20:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
К слову, в отличие от Кэнмора, где из-за сильных морозов произошли изменения в расписании этапа Кубка мира, в Солт-Лейк-Сити, наоборот, плюсовая температура — столбики термометров показывают 6−8 градусов выше нуля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спринтерские гонки на этапе Кубке мира в Кэнморе отменены из-за 31-градусного мороза.
Фото biathlon.com.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 752 мм