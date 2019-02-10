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Биатлон в Кэнморе: где смотреть мужской и женский спринт на Кубке мира
В воскресенье, 10 февраля, в Кэнморе финиширует многострадальный седьмой этап Кубка мира по биатлону, в программу которого не раз вносили изменения из-за установившихся в Канаде сильных морозов.
В последний день состязаний состоятся спринтерские гонки у мужчин (на 10 км) и женщин (7,5 км), которые из-за капризов небесной канцелярии предложили участникам вместо более длинных масс-стартов.
В мужской гонке квартет украинцев составят: Сергей Семенов (9-й стартовый номер), Дмитрий Пидручный (45-й), Артем Прима (72-й) и Артем Тищенко (79-й).
В женской части программы выступят пять украинских биатлонисток: Юлия Джима (22-я на старте), Юлия Журавок (24-я), Яна Бондарь (47-я), Надежда Белкина (57-я) и Елена Пидгрушная (83-я).
Правда, как отметил старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин в комментарии по итогам эстафеты, Пидгрушная заявлена наспринт, но с высокой вероятностью может быть заменена на Марию Кручову.
Кубок мира. Седьмой этап. Кэнмор (Канада)
10 февраля (воскресенье)
Спринтерская гонка (мужчины) 21:20 «UA: Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Спринтерская гонка (женщины) 23:45 «UA: Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»
Напомню, что следующий этап Кубка мира по биатлону состоится с 14 по 17 февраля в американском Солт-Лейк-Сити, а с 7 по 17 марта шведский Эстерсунд примет главный старт сезона — чемпионат мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кэнморе состоялись мужская и женская эстафеты.
Фото IBU
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