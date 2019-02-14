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Обезврежена крупная преступная группа, похищавшая автомобили по всей Украине (фото)
В Киевской области задержали банду, которая похищала автомобили во многих областях Украины. В нее входили 12 человек, руководил бандой угонщик-рецидивист. Ранее сообщалось о задержании под Киевом банды угонщиков элитных авто
Как сообщают в прокуратуре Киевской области, кроме организатора, в состав группы входили шестеро мужчин, непосредственно угонявших автомобили, еще трое меняли идентификационные номера транспортных средств, а две женщины обеспечивали злоумышленников специальной техникой для вскрытия автомобилей и дубликатами номерных знаков.
«Доказана причастность организованной группы к 12 похищенных транспортных средств на территории столицы, Киевской, Винницкой, Житомирской, Николаевской и Кировоградской областей. Проверяется причастность к незаконному завладению еще десятком автомобилей», — сообщают в областной прокуратуре.
Правоохранители провели более 40 обысков на территории семи областей, по адресам проживания преступников и в местах отстоя угнанных авто. Обнаружены специальные устройства для сканирования и автозапуска двигателя автомобиля, подавления GPS и GSM сигналов, для поиска «маячков», приборы для изменения идентификационных данных транспортных средств, автомобильные номерные знаки, разнообразные ключи от автомобилей различных марок, рации и другие средства связи.
Участники преступной группировки задержаны, им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289, ст. 290 УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве злоумышленники, угнавшие авто и ограбившие помещение охранника автостоянки, устроили драку с патрульными, которые попытались пресечь правонарушение.
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