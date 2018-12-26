27.43 31.31 34.71
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве угонщики авто избили полицейского: детали и фото с места происшествия

16:13 26 декабря 2018   264
Ограбление в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве злоумышленники, угнавшие авто и ограбившие помещение охранника автостоянки, устроили драку с патрульными, которые попытались пресечь правонарушение. Во время ЧП пострадал один из патрульных, получивший телесные повреждения. Ранее сообщалось, что в Ровно трое полицейских пострадали во время погони за нарушителем на автомобиле.

Как сообщил начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский, в дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля на улице Вискозная. На место
выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная-группа. Правоохранители, просмотрев записи с камер наблюдения, увидели, как трое мужчин, дождавшись, пока охранник покинет помещение, проникли в его кабинет, похитили монитор, керамическую плитку и ключи от стоявшей неподалеку машины.

«Уроженцев Черкасской, Кировоградской и Херсонской областей, 1983, 1989 и 1990 годов рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», -сообщил начальник управления.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и частью второй статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве двое преступников зверски напали на таксиста и, угрожая оружием, завладели его автомобилем. Один из злоумышленников один из парней накинул удавку таксисту на шею, а другой брызнул в глаза слезоточивым веществом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…

Киев
0

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины