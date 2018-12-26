Происшествия

В Киеве угонщики авто избили полицейского: детали и фото с места происшествия

В Киеве злоумышленники, угнавшие авто и ограбившие помещение охранника автостоянки, устроили драку с патрульными, которые попытались пресечь правонарушение. Во время ЧП пострадал один из патрульных, получивший телесные повреждения. Ранее сообщалось, что в Ровно трое полицейских пострадали во время погони за нарушителем на автомобиле.

Как сообщил начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский, в дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля на улице Вискозная. На место

выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная-группа. Правоохранители, просмотрев записи с камер наблюдения, увидели, как трое мужчин, дождавшись, пока охранник покинет помещение, проникли в его кабинет, похитили монитор, керамическую плитку и ключи от стоявшей неподалеку машины.

«Уроженцев Черкасской, Кировоградской и Херсонской областей, 1983, 1989 и 1990 годов рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», -сообщил начальник управления.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и частью второй статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве двое преступников зверски напали на таксиста и, угрожая оружием, завладели его автомобилем. Один из злоумышленников один из парней накинул удавку таксисту на шею, а другой брызнул в глаза слезоточивым веществом.

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