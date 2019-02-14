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В Чернигове начался процесс над Савченко и Рубаном: первые фото из зала суда
В Чернигове началось предварительное судебное заседание по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Место проведение судебного заседания ранее выбрал Верховный суд.
Первые фото из зала заседаний на своей страничке в Facebook опубликовал адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы Владимира Рубана.
Как сообщает «Lb.ua», в прокуратуре не исключают, что дело Савченко и Рубана, обвиняемых в терроризме, будет рассмотрено судом присяжных. Сообщается, что одна из судей — член коллегии Светлана Меженникова — заявила самоотвод из-за отсутствия у нее доступа к государственной тайне. Адвокаты обвиняемых поддержали самоотвод, а представители стороны обвинения выступили против, посчитав это заявление преждевременным. «По нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, и три судьи в коллегии все равно не понадобятся», — цитирует издание слова одного из прокуроров. Впрочем, суд стал на сторону коллеги и ее ходатайство удовлетворили.
Фото Веры Курико, LB.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что руководитель «Офицерского корпуса» Владимир Рубан, которого задержали с арсеналом оружия при выезде с неподконтрольных правительству территорий Донбасса, использовал народного депутата Украины Надежду Савченко, которой, в частности, инкриминируют подготовку теракта в Киеве, вслепую.
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