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Политика

Савченко и Рубана будут судить в Чернигове

7:54 12 февраля 2019   2965
савченко рубан
Инф. «ФАКТОВ»

Верховный суд выбрал город, где состоится процесс по делу народного депутата Надежды Савченко и главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Дело будет слушаться в Чернигове.

Изначально суд над Савченко и Рубаном хотели проводить в Славянске Донецкой области. В итоге был принят запасной вариант о слушании дела в Чернигове. Прокуратура настаивала на этом городе, поскольку свидетели обвинения живут поблизости либо добираться в Чернигов им легче, чем до Славянска. Плюсом в пользу черниговского суда стало и то, что он имеет право рассматривать дела, содержащие государственную тайну.

Защитники обвиняемых выбором суда недовольны. Адвокат Владимира Рубана считает, что дело должно было слушаться в Печерском суде Киева. У Савченко аналогично считают, что свидетелям защиты будет неудобно добираться в Чернигов из других областей.

Напомним, Рубан и Савченко были задержаны в марте 2018 года. Рубан — на линии разграничения на Донбассе с арсеналом оружия, Савченко — на выходе из Верховной Рады. Двое фигурантов дела подозреваются в подготовке масштабного теракта в центре Киева для устранения высшего руководства государства. Следствие считает, что Савченко использовали вслепую.

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