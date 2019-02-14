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Происшествия

Под Харьковом на расстоянии 100 метров произошли два жутких ДТП (фото, видео)

15:22 14 февраля 2019   944
харьков
Инф. «ФАКТОВ»

Автотрасса возле поселка Рогань под Харьковом стала местом двух крупных ДТП. Утром 14 февраля здесь опрокинулись четыре автомобиля, три слетели с проезжей части и оказались в кювете.

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Как выяснила полиция области, первым на трассе не справился с управлением водитель «Kia Rio». Автомобиль сбил 54-летнюю женщину. Травмы оказались тяжелыми, пострадавшая пешеход скончалась еще до прибытия врачей.

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После наезда на человека «Kia Rio» столкнулся с проезжавшим «Volkswagen Transporter». В это время в сторону Харькова двигался автомобиль «ВАЗ». Его водитель тоже потерял управление, автомобиль опрокинулся на крышу. Четвертым участником аварии стал «Fiat» — транспортное средство вылетело в кювет.

Медицинская помощь потребовалась пяти водителям и пассажирам. Состояние пострадавших удовлетворительное, медики констатируют, что граждане отделались ушибами и ссадинами.

Напомним, дороги возле Харькова входят в число аварийно опасных, потому здесь появились дополнительные участки контроля за скоростью посредством приборов TruCAM. Могут ли водители оспорить зафиксированные прибором нарушения, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

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