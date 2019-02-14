Происшествия

Под Харьковом на расстоянии 100 метров произошли два жутких ДТП (фото, видео)

Автотрасса возле поселка Рогань под Харьковом стала местом двух крупных ДТП. Утром 14 февраля здесь опрокинулись четыре автомобиля, три слетели с проезжей части и оказались в кювете.

Как выяснила полиция области, первым на трассе не справился с управлением водитель «Kia Rio». Автомобиль сбил 54-летнюю женщину. Травмы оказались тяжелыми, пострадавшая пешеход скончалась еще до прибытия врачей.

После наезда на человека «Kia Rio» столкнулся с проезжавшим «Volkswagen Transporter». В это время в сторону Харькова двигался автомобиль «ВАЗ». Его водитель тоже потерял управление, автомобиль опрокинулся на крышу. Четвертым участником аварии стал «Fiat» — транспортное средство вылетело в кювет.

Медицинская помощь потребовалась пяти водителям и пассажирам. Состояние пострадавших удовлетворительное, медики констатируют, что граждане отделались ушибами и ссадинами.

Напомним, дороги возле Харькова входят в число аварийно опасных, потому здесь появились дополнительные участки контроля за скоростью посредством приборов TruCAM. Могут ли водители оспорить зафиксированные прибором нарушения, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

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