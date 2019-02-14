27.05 / 27.30 30.48 / 30.94
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Штурм управления полиции в Киеве: участникам сообщили о подозрении

15:52 14 февраля 2019   282
Попытка штурма Подольского райуправления полиции в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Четырем молодым людям, принимавшим участие в попытке штурма Подольского управления полиции в Киеве сообщили о подозрении. Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины — «Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей…».

Об этом в социальных сетях сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. «Следствие по остальных присутствующим там радикально настроенным молодым людям продолжается. Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой закона», — заявил Сергей Князев. Глава Нацполиции также напомнил, что Печерский суд столицы на два месяца арестовал сотрудника полиции, который подозревается в превышении полномочий при задержании нарушителей правопорядка возле Подольского управления полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили кадры потасовки между активистами и силовиками под управлением полиции в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.

Киев
0

Ветер: 3 м/с  C-В
Давление: 755 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины