Штурм управления полиции в Киеве: участникам сообщили о подозрении

Происшествия

Четырем молодым людям, принимавшим участие в попытке штурма Подольского управления полиции в Киеве сообщили о подозрении. Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины — «Сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей…».

Об этом в социальных сетях сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. «Следствие по остальных присутствующим там радикально настроенным молодым людям продолжается. Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой закона», — заявил Сергей Князев. Глава Нацполиции также напомнил, что Печерский суд столицы на два месяца арестовал сотрудника полиции, который подозревается в превышении полномочий при задержании нарушителей правопорядка возле Подольского управления полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили кадры потасовки между активистами и силовиками под управлением полиции в Киеве.

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