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Происшествия

Дело Гандзюк: в Киеве недовольные активисты штурмовали управление полиции (фото)

18:40 9 февраля 2019   293
Оперативное фото полиции
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве активисты, недовольные отсутствием результатов в деле о покушении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, пошли на штурм столичного управления полиции. Как сообщается на странице полиции в Facebook, активисты пытались повредить входную дверь, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими. Так они протестовали против задержания своих соратников, митинговавших на Контрактовой площади с плакатами «Кто заказал Катю Гандзюк?».

«Уже после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, устроившая потасовку», — сообщили в полиции.

Всех особо активных участников потасовки задержали (их оказалось около 40 человек). С ними проводят первоочередные следственные действия.

По факту штурма открыты три уголовных производства — по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие по отношению работника правоохранительного органа»), ч. 1 ст. 341 («Захват государственных зданий») и ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

*Предметы, изъятые у участников штурма

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома, а 4 ноября она умерла в больнице. Подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) объявили в розыск. Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев заверил, что дело об убийстве Гандзюк будет доведено до конца, виновные будут найдены. Между тем депутаты Верховной Рады, решившие расследовать участившиеся нападения на активистов в Украине, внезапно распустили временную следственную комиссию.

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