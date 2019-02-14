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Происшествия

В Украине разоблачили крупную банду наркодилеров (фото)

20:05 14 февраля 2019   197
задержание банды
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 14 февраля, работники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Национальной полиции задержали в Кривом Роге Днепропетровской области преступную группу, которая занималась распространением наркотиков. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По словам генерала, правоохранители провели около 60 обысков у наркосбытчиков, которые входят в преступную группировку, длительное время действовавшую на территории города. Уже задержаны 18 человек. У них изъяли готовые наркотики, а также вещества для их изготовления.

«Это только начало. Местному руководству полиции Кривого Рога есть время задуматься», — отметил генерал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале февраля правоохранители ликвидировали самую крупную подпольную нарколабораторию, которая когда-либо существовала в Украине. Действовала она в Миргороде (Полтавская область), в одном из частных арендованных домов, расположенных на окраине города.

А на днях за перевозку 2,5 тонны кокаина были задержаны украинские моряки — экипаж судна Sea Scan 1. Судно задержано неподалеку от берегов Португалии.

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