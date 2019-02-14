- 22:02 «Шахтер» — «Айнтрахт» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 21:51 «Олимпиакос» — «Динамо» — 2:2: хроника матча Лиги Европы, видео голов
- 21:44 Дело Гандзюк: СБУ собралась проверить Мангера на детекторе лжи
- 21:43 Женский спринт в Солт-Лейк-Сити: Джима финишировала в топ-10 этапа Кубка мира
- 21:41 Проломил череп и бросил умирать: киевлянина судят за избиение бродячего пса
- 21:27 Регина Тодоренко в День влюбленных пожаловалась на одиночество
- 21:16 В Казахстане задержали двух украинских правозащитников: что об этом известно
- 21:14 Стало известно о задержании предателя из Крыма, помогавшего в оккупации полуострова
- 20:49 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Айнтрахт»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 20:41 Во Львове обвалилась стена трехэтажного дома: первые фото и видео с места ЧП
В Украине разоблачили крупную банду наркодилеров (фото)
В четверг, 14 февраля, работники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Национальной полиции задержали в Кривом Роге Днепропетровской области преступную группу, которая занималась распространением наркотиков. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
По словам генерала, правоохранители провели около 60 обысков у наркосбытчиков, которые входят в преступную группировку, длительное время действовавшую на территории города. Уже задержаны 18 человек. У них изъяли готовые наркотики, а также вещества для их изготовления.
«Это только начало. Местному руководству полиции Кривого Рога есть время задуматься», — отметил генерал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале февраля правоохранители ликвидировали самую крупную подпольную нарколабораторию, которая когда-либо существовала в Украине. Действовала она в Миргороде (Полтавская область), в одном из частных арендованных домов, расположенных на окраине города.
А на днях за перевозку 2,5 тонны кокаина были задержаны украинские моряки — экипаж судна Sea Scan 1. Судно задержано неподалеку от берегов Португалии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 3 м/с В
Давление: 756 мм