Украинских моряков обвиняют в перевозке 2,5 тонны кокаина (фото)

Происшествия

В ходе спецоперации правоохранителей неподалеку от берегов Португалии задержано судно Sea Scan 1 с экипажем, состоящем в основном из граждан Украины.

«Данное судно задержано результате проведения международной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в 300 километрах от мыса Святого Викентия (португальская провинция Алгарве), в нейтральных водах, — сообщили „ФАКТАМ“ в Профсоюзе работников морского транспорта Украины (ПРМТУ). — На борту теплохода обнаружены 2,5 тонны кокаина. Задержаны 11 членов экипажа, среди которых восемь украинцев, по одному гражданину Грузии, Нидерландов и Франции. По данным португальских правоохранителей, некоторые из моряков ранее уже имели судимость за торговлю наркотиками. По предварительным оценкам, стоимость выявленного наркотика — 143 миллиона долларов».

Отмечается, что операция португальских правоохранителей проходила при поддержке военно-воздушных и военно-морских сил. Наблюдение за судном велось несколько суток: отслеживать его перемещение начали в районе Азорских островов.

На время проведения досудебного расследования подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца.

В соответствии с требованиями законодательства Португалии, все задержанные моряки пользуются услугами адвоката и переводчика.

Консул Украины в Португалии посетит наших соотечественников в месте содержания под стражей после получения соответствующего разрешения португальской стороны.

К задержанию Sea Scan 1 имеет непосредственное отношение Морской аналитически-операционный центр Maritime Analysis and Operation Center-MAOC. Штаб-квартира этой организации, в которую входят представители Португалии, Испании, Франции, Великобритании, Ирландии, Италии и Нидерландов, находится в Лиссабоне. Руководитель Национальной группы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств судебной полиции Португалии Артур Ваз на пресс-конференции сказал: при реализации в странах юга Европы стоимость изъятого кокаина может составлять около 50 евро за грамм; в странах Северной Европы наркотик может стоить около 200 евро за грамм.

Справка «ФАКТОВ» Судно Sea Scan 1, DWT=276, построено в 1985 году, ходит под флагом Панамы, принадлежит компании EV Shipping International CO, которая зарегистрирована в Киеве (Украина).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Западной Африке — в Республике Кабо-Верде — задержали 11 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков. Местная полиция обнаружила на борту судна 9,5 тонны кокаина.

А в октябре в Греции по подозрению в наркоторговле был арестован украинский капитан иностранного судна.



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