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- 17:41 Более 200 000 доз метадона: в Миргороде накрыли крупнейшую в Украине подпольную нарколабораторию
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Более 200 000 доз метадона: в Миргороде накрыли крупнейшую в Украине подпольную нарколабораторию (фото, видео)
7 февраля правоохранители заявили о том, что они ликвидировали самую крупную подпольную нарколабораторию, которая когда-либо существовала в Украине. Действовала она в Миргороде, на Полтавщине, в одном из частных арендованных домов, расположенных на окраине города.
Задержаны три человека, причастные к организации производства наркотика. На момент обыска в доме было выявлено 20 кг метадона в порошке и около 50 литров — в жидком состоянии. По подсчетам специалистов, этого хватило бы более чем на 200 000 доз! Стоимость такого количества наркотика на черном рынке составляет свыше 35 миллионов гривен!
Было изъято также 300 литров прекурсоров, которые используются для синтеза наркотиков, и дорогостоящее оборудование.
Возглавлял преступную группировку 46-летний житель Запорожья, который в 2017 году уже привлекался к уголовной ответственности за изготовление и сбыт метадона, однако суд отпустил его под залог. С тех пор он скрывался от правосудия, часто меняя местожительства. Себе в сообщники наркодилер взял двух человек. Они планировали продавать наркоту по всей Украине, используя разветвленную дилерскую сеть.
В отношении задержанных открыто уголовное производство по факту незаконного производства, приобретения, хранения, перевозки, пересылки и сбыта наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов в особо крупных размерах, совершенное организованной группой. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что наркоторговля в Украине перешла на новый уровень. Наркодилеры идут в ногу со временем и продают запрещенный товар через интернет.
Сообщалось также о разоблачении группировки, сбывавшей метадон, на Луганщине. У наркодельцов были изъяты банковские карты с крупными суммами денег на банковских счетах, около 100 тысяч гривен наличными, а также 1 кг метадона и более 2 кг марихуаны.
А на днях, как писали «ФАКТЫ», за перевозку 2,5 тонны кокаина были задержаны украинские моряки — экипаж судна Sea Scan 1. Судно задержано неподалеку от берегов Португалии.
Фото пресс-службы прокуратуры в Полтавской области
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